Nuove tecniche genomiche. Copagri: "Bene UE, ora accelerare approvazione"

“Dopo l’attesa intesa politica sul dossier comunitario relativo alle New Genomic Techniques-Ngt, alias Tecniche di Evoluzione Assistita-Tea (leggi notizia EFA News, ndr), arrivata dopo mesi e mesi di intense e delicate trattative, non possiamo che accogliere con favore l’odierno voto favorevole della Commissione Ambiente del Parlamento Europeo sul medesimo testo, che ci avvicina ancora di più ad avere un quadro chiaro e comune sulle nuove tecniche genomiche”. Lo afferma il presidente della Copagri Tommaso Battista, auspicando che ora si vada a stringere per concludere l’iter legislativo della proposta.

“Le Tea, come ripetiamo ormai da tempo, rappresentano una svolta storica per la sostenibilità dell’agricoltura e per tutti coloro i quali credono che il futuro del Primario sia indissolubilmente legato alla ricerca e all’innovazione, prerequisiti fondamentali per aumentare la resistenza dell’agricoltura ai parassiti e permettere al genoma delle piante di adattarsi con minore stress ai sempre più frequenti effetti del climate change”, prosegue il presidente, ricordando che “l’intesa politica raggiunta a dicembre della presidenza dell’UE deve essere ratificata dal Parlamento e dal Consiglio UE per essere operativa fra circa due anni”.

“Puntare sulle Tea significa dare una risposta forte e chiara alla necessità, più volte manifestata dagli agricoltori, di avere produzioni vegetali in grado di rispondere in maniera adeguata alla scarsità idrica e a stress ambientali e biotici di particolare intensità, andando al contempo ad incrementare la produzione e a utilizzare minori quantità di carburanti, fertilizzanti e agrofarmaci”, rimarca Battista, sottolineando l’importanza dei contenuti del testo in materia di etichettatura delle Ngt, ma anche e soprattutto di monitoraggio costante dell’impatto delle Tea tramite controlli ufficiali.

“Di particolare rilevanza, infine, oltre alla netta distinzione tra le Ngt di categoria 1 e quelle di categoria 2, sono gli sviluppi della questione dei brevetti e della proprietà intellettuale, tema sul quale viene potenzialmente scongiurato il rischio che il mercato delle Tea si concentri nelle mani di pochi”, aggiunge il presidente, ricordando che “il testo prevede espressamente l’adozione entro diciotto mesi di un Codice di condotta UE sui brevetti, tramite il quale assicurare che i semi vengano resi accessibili agli agricoltori e che la Commissione possa intervenire rapidamente in caso vengano rilevate barriere all’utilizzo dei brevetti”.