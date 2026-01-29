It does not receive public funding
CLARA MOSCHINI

Esselunga, la shopper gialla si prepara alle Olimpiadi

Per "diffondere lo spirito olimpico" la catena di supermercati propone un’edizione limitata dell’iconica borsa gialla per la spesa

Prosegue il percorso di Esselunga verso i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, che prenderanno il via il prossimo 6 febbraio. Per l’occasione, l’azienda, con l’obiettivo di contribuire a diffondere lo spirito olimpico, coinvolgere le persone e amplificare la magia di un evento storico, propone un’edizione limitata dell’iconica shopper gialla per la spesa. La creatività, curata da E...

