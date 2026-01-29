Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Esselunga, la shopper gialla si prepara alle Olimpiadi
Per "diffondere lo spirito olimpico" la catena di supermercati propone un’edizione limitata dell’iconica borsa gialla per la spesa
Prosegue il percorso di Esselunga verso i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, che prenderanno il via il prossimo 6 febbraio. Per l’occasione, l’azienda, con l’obiettivo di contribuire a diffondere lo spirito olimpico, coinvolgere le persone e amplificare la magia di un evento storico, propone un’edizione limitata dell’iconica shopper gialla per la spesa. La creatività, curata da E...
Fc - 57096
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency