La Trentina. Campagna 2025/26: previsti numeri in crescita

La campagna 2025/26 dovrebbe produrre per La Trentina un aumento dei ricavi nel confronto con l’anno passato determinando il miglior dato di sempre in termini di liquidato. Lo segnala il bilancio di previsione presentato all’assemblea dei Comitati Territoriali.

Secondo le stime, nel dettaglio, il fatturato netto dovrebbe crescere intorno al 5% su base annuale a fronte di un conferito totale che segna, a sua volta, un aumento del 4% rispetto all’annata precedente. A livello varietale si segnala un incremento significativo dei volumi delle mele Club, capaci negli anni di acquisire crescente spazio nel mercato. Buona la qualità generale dei frutti.

"Le stime, in ogni caso, devono essere formulate con cautela in considerazione dello scenario macro", si legge in una nota della cooperativa. "La spinta inflazionistica, infatti, non si è esaurita e impatta sul costo dei fattori produttivi favorendo, inoltre, una tendenza alla contrazione dei consumi. La tensione e l’incertezza sul piano geopolitico, inoltre, potrebbero condizionare ulteriormente le dinamiche del mercato".

“Anche se il quadro generale impone prudenza, possiamo essere certamente soddisfatti per le stime che, numeri alla mano, delineano per la nostra cooperativa il miglior Bilancio previsionale di sempre”, ha dichiarato il presidente di Cooperativa La Trentina Michele Roncador. “La strategia seguita in questi anni si conferma più che mai valida”.