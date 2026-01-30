Salone del Vermouth: appuntamento a Torino il 21-22 febbraio

Il 2026 non è un anno come gli altri per la cultura del bere bene: si segna infatti in calendario il 240° Anniversario della nascita ufficiale del Vermouth, nato all’ombra dei portici torinesi nel 1786. Per onorare questa eredità leggendaria, Torino torna a essere il palcoscenico internazionale della terza edizione de Il Salone del Vermouth, in programma sabato 21 e domenica 22 febbraio 2026 presso il Museo Nazionale del Risorgimento Italiano.

Un’edizione, quella del 2026, pensata come un grande contenitore esperienziale e culturale capace di restituire una visione ampia e contemporanea di un prodotto che è simbolo di identità e innovazione. Il Salone non sarà solo una vetrina, ma una celebrazione corale che vedrà la partecipazione di oltre 30 produttori, dando vita a un dialogo tra i grandi nomi di fama internazionale, le eccellenze storiche del territorio e i giovani produttori emergenti.

La due giorni del Salone del Vermouth 2026 si distingue fortemente per il suo programma di formazione e cultura, denso e multidisciplinare, pensato per esplorare ogni sfaccettatura del prodotto. Masterclass e laboratori guidati da esperti internazionali permetteranno di approfondire botaniche, tecniche di produzione e stili, affiancati da un ricco programma di talk e aule didattiche che offriranno momenti di confronto sull’evoluzione del Vermouth, dal suo passato come rimedio officinale fino alle tematiche legate alla sostenibilità produttiva contemporanea. Non mancheranno i laboratori sensoriali, percorsi dedicati sia ai professionisti sia agli appassionati che desiderano educare il palato e affinare la propria conoscenza del prodotto.

Per i possessori del biglietto del Salone del Vermouth (21-22 Febbraio presso il Museo del Risorgimento), sarà possibile acquistare il biglietto ridotto con ingresso nella settimana dal 18 al 22 febbraio. Sarà richiesto all'ingresso di mostrare il biglietto della manifestazione.