Oliva Evo: in Umbria si preparano assaggiatori professionali

Un nuovo passo avanti verso il riconoscimento e la valorizzazione della figura dell’assaggiatore professionale di olio extravergine di oliva prende forma in Umbria. In occasione dell’Anteprima Olio Extravergine di Oliva Dop Umbria, svoltasi il 26 e 27 gennaio 2026 a Trevi (PG), l’Umbria si è confermata capofila di un percorso dedicato a chi contribuisce quotidianamente alla diffusione della qualità dell’olio Evo e della sua cultura.

Durante l’evento infatti, agli assaggiatori di olio Evo iscritti all’elenco umbro della Camera di Commercio e che fanno parte della lista di assaggiatori del Premio regionale “Oro Verde dell’Umbria”, è stato consegnato un segno distintivo di riconoscimento, da indossare durante le degustazioni che saranno chiamati a presiedere nel corso delle principali iniziative regionali dedicate all’olio.

L’iniziativa, nata grazie alla costante collaborazione tra l’Associazione Strada dell’Olio e.v.o. Dop Umbria e la Camera di Commercio dell’Umbria, ha portato alla consegna di un attestato di riconoscimento che testimonia il valore della figura professionale nella diffusione della qualità dell’olio Evo e della sua cultura e di un kit composto da foulard e spilla. La cerimonia si è svolta in occasione della presentazione dell’Annata Olearia 2025, alla presenza delle principali istituzioni umbre legate al comparto olivicolo-oleario, presso il Teatro Clitunno di Trevi, lo scorso 26 gennaio.

Il kit sarà indossato durante le sessioni di assaggio del Premio regionale “Oro Verde dell’Umbria”, propedeutico alla partecipazione al Concorso Nazionale Ercole Olivario, nonché nell’ambito di Frantoi Aperti in Umbria e di altre iniziative promosse dalla Strada dell’Olio Dop Umbria e dalla Camera di Commercio dell’Umbria.

Durante l’Anteprima dell’Olio Extravergine di Oliva Dop Umbria gli assaggiatori sono inoltre stati coinvolti in una degustazione organizzata ad hoc, pensata per valorizzarne il ruolo tecnico e divulgativo. Il riconoscimento rappresenta un tassello significativo all’interno di un percorso più ampio di valorizzazione professionale: per la prima volta infatti, l’Umbria dedica uno spazio ufficiale agli assaggiatori, riconoscendone l’importanza strategica nella promozione della qualità, nella tutela del consumatore e nella crescita culturale dell’intero comparto olivicolo-oleario.