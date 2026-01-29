Evolio Expo inaugura con 150 aziende e 50 buyer internazionali

Quando si parla di agroalimentare, l’Italia si conferma sempre più protagonista sui mercati internazionali: nei primi undici mesi del 2025 l’export ha sfiorato i 67 miliardi di euro, in crescita del +5% rispetto al 2024.

Una prospettiva concreta per le 619 mila imprese olivicole italiane e per gli oltre 4.200 frantoi attivi, chiamati oggi a cogliere le nuove opportunità di crescita offerte da export, innovazione produttiva e politiche di filiera. È in questo contesto di crescita globale che oggi si è tenuto il convegno inaugurale della seconda edizione di Evolio Expo 2026, fiera B2B di riferimento dedicata all’olio extravergine di oliva in programma fino a sabato 31 gennaio presso la Fiera del Levante di Bari. Grazie alla presenza dei principali rappresentanti istituzionali, durante l’evento inaugurale ha avuto ampio spazio anche il tema del Piano Olivicolo Nazionale, che prevede circa 500 milioni di euro di investimenti nei prossimi tre anni per rafforzare il settore olivicolo italiano.

Organizzata da Senaf per conto di Nuova Fiera del Levante, con il sostegno del Dipartimento Agricoltura e del Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Puglia, di Puglia promozione e dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio e con il patrocinio del ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, all’evento sono presenti 150 aziende espositrici, 20 associazioni, enti e istituzioni e circa 50 buyer esteri provenienti da 16 Paesi strategici, tra cui Stati Uniti, Germania, Giappone, Brasile e Arabia Saudita.

Quali sono gli argomenti principali dell’evento? Accanto all’area espositiva, Evolio Expo 2026 propone un programma di oltre 100 convegni, talk ed eventi dedicati ai principali temi strategici del settore: dall’innovazione tecnologica e dalla modernizzazione della filiera alla sostenibilità passando per le tematiche dell’internazionalizzazione e dell'oleoturismo fino ai temi legati a salute e benessere e alla valorizzazione culturale e gastronomica dell’olio extravergine di oliva. Una piattaforma che conferma la manifestazione come un luogo di confronto qualificato tra istituzioni, mondo produttivo, associazioni di categoria e operatori internazionali, con l’obiettivo di generare opportunità concrete di business per le imprese della filiera. A Evolio Expo le aziende espositrici potranno accedere ad una serie di incontri B2B con buyer europei e extraeuropei interessati all'approvvigionamento di olio evo per i mercati di competenza. Inoltre, l'Ice, l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane erogherà una serie di servizi di supporto all'internazionalizzazione.



"Una fiera come la nostra ha il compito di valorizzare le eccellenze del territorio, e l’olio rappresenta il primo asset su cui abbiamo scelto di investire. In questa seconda edizione cresciamo ulteriormente e presentiamo numeri significativi", ha dichiarato Gaetano Frulli, presidente di Nuova Fiera del Levante, durante l'inaugurazione. "Proseguiamo la nostra missione di informazione e formazione attraverso un ricco programma di convegni, realizzato anche grazie al supporto di Senaf. Dalle nuove tecniche di coltivazione all’oleoturismo, nei tre giorni di manifestazione affronteremo tutti i temi chiave del settore, con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico più ampio possibile. Il nostro olio deve affermare sempre più la propria identità di eccellenza”.