Beer&Food Attraction: "Donne della Birra" a convegno

Il settore birrario – dalla produzione alla distribuzione, fino al mondo pub e food & beverage – affonda le proprie radici in una tradizione culturale spesso accompagnata da immagi- nari e linguaggi ancora legati a stereotipi di genere. Eppure, i dati raccontano una realtà diversa: secondo l’ultima indagine AssoBirra, circa il 60% delle donne consuma birra e una quota significativa lo fa con regolarità.

Da questa consapevolezza nasce la riflessione proposta dall’Associazione Le Donne della Birra Aps, che invita il comparto a interrogarsi sul valore strategico, culturale e operativo della parità di genere come leva per parlare a tutto il mercato potenziale, donne e uomini, e per allineare governance, cultura aziendale, organizzazione e comunicazione.

L’appuntamento è lunedì 16 febbraio 2026 alle ore11, a Beer & Food Attraction, con il convegno: “Linguaggi in fermento: la birra diventa inclusiva – Quando l’etica interpreta l’opportunità” Pad. D1 – Stand 143/179. Durante l’incontro verrà presentata una ricerca realizzata da Le Donne della Birra che analizza la rappresentazione della figura e del corpo femminile nella comunicazione birraria – dalla fine dell’Ottocento a oggi – attraverso pubblicità, etichette e social media. Un patrimonio storico- critico che offre strumenti di lettura fondamentali per chi desidera ripensare l’identità del proprio brand in modo più consapevole e contemporaneo.

Il convegno affronterà il tema della parità di genere non solo come questione etica, ma anche come leva concreta di competitività ed elemento di sostenibilità, tematica che l’associazione sta affrontando con particolare attenzione.

Chiuderà il panel, un’importante case-history, quella di Birra Peroni, l’unica azienda del settore ad aver ottenuto la certificazione di parità di genere. Nel corso dell’evento verrà inoltre lanciato il primo sondaggio nazionale sull’occupazione fem- minile nel settore birrario, promosso da Le Donne della Birra col patrocinio della Consigliera di Parità di Genere di Regione Lombardia e con il sostegno di Adhor, AssoBirra, MeBo, Rastal e Unionbirrai.

Gli altri appuntamenti allo stand Le Donne della Birra:

- Domenica 15 febbraio alle ore 12: presentazione del libro "Una birra lunga un anno" di Federica Russo e Nicoletta Tagliabracci. Un viaggio tra paesaggi, feste, aziende, cibi, turismo e, naturalmente, birra. A seguire, degustazione e incontro con alcuni produttori della provincia di Pesaro-Urbino.

- Domenica 15 febbraio alle ore 17: presentazione in anteprima di Hopazia 2026, la birra associativa sostenibile brassata da 13 socie presso Cascina Don Guanella e dedicata a celebrare la Giornata Internazionale della Donna. A cura della beer sommelière Stefania Raspa.

- Lunedì 16 febbraio alle ore 14: degustazione “Sorsi Perfetti” con Chiara Rubinato, beer sommelière, e Mara Ferri, responsabile marketing Rastal Italia.