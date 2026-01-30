Do you want to access to this and other private contents?
Iwb, cresce ancora il volume vendite del vino italiano
Il 2025 si è chiuso con ricavi per 395 mln: vendute oltre 158 mln di bottiglie
Il consiglio di amministrazione di Italian Wine Brands, gruppo leader nel settore del vino italiano, quotato sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, ha approvato i ricavi preliminari consolidati 2025 con vendite business pari a 395,9 milioni di euro, l'1,5% in più rispetto al 2024 ci oltre 158,6 milioni di bottiglie vendute globalmente, in rialzo del 3,65% in più del 2024: oltre 25,7 m...
