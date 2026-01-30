Commodities: quotazioni olio girasole e soia in rialzo

Dopo un periodo di stabilità a fine 2025, le quotazioni dell'olio di girasole hanno ripreso a crescere nel corso dell'ultimo mese, raggiungendo sul mercato europeo dei livelli che non si vedevano dall'estate del 2022. Secondo gli analisti di Areté, il mercato del girasole resta estremamente fragile in termini di offerta, a causa dei raccolti deludenti in UE ed Ucraina e al di sotto delle aspettative anche in Russia.

La nuova ondata di volatilità rialzista di inizio anno è stata alimentata anche dagli episodi di attacchi russi ad impianti di produzione e di stoccaggio in Ucraina, accanto al danneggiamento della rete energetica e logistica del Paese, che è il primo fornitore di olio di girasole per il mercato UE.

Le importazioni europee di olio di girasole dall'Ucraina, da luglio 2025 al 26 ottobre, sono del 22% al di sotto del livello dello scorso anno (e del 19% se si considerano tutte le origini). C'è ora attesa per l'imminente commercializzazione del raccolto argentino di seme di girasole, previsto dalle fonti locali in aumento del +16% rispetto allo scorso anno.

Dopo il calo del 12% registrato da metà novembre 2025, i prezzi della soia statunitense quotata al Chicago Board of Trade (Cbot) hanno mostrato nell’ultima settimana un rimbalzo di circa il 5%. Areté segnala che la Cina ha completato gli acquisti dei 12 milioni di tonnellate di soia Usa previsti dall’accordo con Washington, rispettando gli impegni assunti senza modificare la propria strategia di lungo periodo, che resta orientata al rafforzamento delle forniture dal Sud America, in particolare dal Brasile. L’attenzione del mercato si concentra ora sul raccolto record atteso in Brasile, con l’avvio della commercializzazione della nuova soia tra fine febbraio e inizio marzo.