Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Emak, bene il preconsuntivo 2025
Il gruppo attivo nel giardinaggio e agricoltura chiude l'anno con ricavi in rialzo dell'1,9%
Emak, società a capo del gruppo attivo nei settori del giardinaggio e dell’attività forestale, dell’agricoltura, del lavaggio e dell’industria operante attraverso tre divisioni (Outdoor Power Equipment, Pumps & Water Jetting,Components & Accessories), ha comunicato i ricavi consolidati preliminari relativi all’esercizio 2025, non ancora assoggettati a revisione contabile. Il gruppo ha registrato un fattur...
Fc - 57151
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency