Xenia Hotel corre sui ricavi del 2025
L'anno si chiude con fatturato in rialzo del 26%
Xenia Hôtellerie Solution Società Benefit, quotata su Euronext Growth Milan attiva nel settore Travel & Tourism come Hospitality Company con servizi di Accommodation, un proprio Tour Operator Explore Incoming e una propria catena alberghiera (Phi Hotels), comunica che il consiglio di amministrazione ha preso visione venerdì dei principali dati di bilancio del quarto trimestre 2025 e dei dati preconsuntivi de...
