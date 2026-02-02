Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Meregalli: fatturato in lieve calo
Gruppo compensa difficoltà con le buone performance dei comparto extra-vino
Per il secondo anno consecutivo, Gruppo Meregalli sfora il tetto dei 100 milioni di euro, registrando però un lieve calo. L'esercizio 2025 ha registrato 100.058.000 euro, in flessione dello 0,7% rispetto al 2024, rivelatosi anno da record. Il vino è in calo (-3,8%), così come gli spirits (-3%) e le consociate estere (-4%).Tali risultati in negativo sono stati compensati dalla crescita del comparto ex...
lml - 57158
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency