Meregalli: fatturato in lieve calo

Per il secondo anno consecutivo, Gruppo Meregalli sfora il tetto dei 100 milioni di euro, registrando però un lieve calo. L'esercizio 2025 ha registrato 100.058.000 euro, in flessione dello 0,7% rispetto al 2024, rivelatosi anno da record. Il vino è in calo (-3,8%), così come gli spirits (-3%) e le consociate estere (-4%).Tali risultati in negativo sono stati compensati dalla crescita del comparto ex...