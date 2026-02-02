Copagri: nuovo progetto a sostegno della biodiversità

L’evoluzione della domanda alimentare è sempre più orientata da criteri valoriali, che integrano la dimensione ambientale con quella sociale, etica e culturale. Proprio per questo, consumatori e cittadini guardano con sempre maggiore attenzione a prodotti legati a un’origine territoriale definita, a processi produttivi trasparenti e a relazioni di fiducia con chi produce.

Muove da queste premesse l’innovativo Progetto Radici (Rete Agroalimentare per la Difesa dell’Identità, del Cibo e dell’Innovazione), che grazie alla costituenda Comunità del Cibo della Lessinia mira a rafforzare e valorizzare tali valori in una visione di sistema e nell’ottica di tutelare la biodiversità, le risorse genetiche a rischio di estinzione e i numerosi prodotti agroalimentari tradizionali del territorio, andando al contempo a sostenere la redditività delle imprese agricole del Veronese attraverso la promozione della filiera corta.

Il progetto, che vede come capofila la Confederazione Produttori Agricoli-Copagri - organizzazione professionale agricola presente sull’intero territorio nazionale, dove conta centinaia di migliaia di associati - coinvolge decine di aziende agricole del Veronese e ha numerosi partner di carattere pubblico e privato, fra i quali spiccano l’Università degli studi di Verona e i Comuni di Sant’Anna d’Alfaedo, Erbezzo e Roverè Veronese, senza contare la Pro Loco Sant’Anna d’Alfaedo e l’Associazione per la Promozione e la Tutela della Pecora Brogna della Lessinia.

L’iniziativa sarà presentata giovedì 5 febbraio, a partire dalle ore 15:00 presso l’area talk dello spazio espositivo della Copagri a Fieragricola (padiglione 3 stand C4), durante la conferenza stampa “La Comunità del Cibo della Lessinia tra biodiversità e territorio”, che si svolgerà alla presenza di numerosi sindaci del territorio e di aziende agricole partecipanti.

Ai lavori, ai quali è stato invitati a partecipare il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, interverranno, fra gli altri, la consigliera della Regione Veneto Claudia Barbera, il professor Giuseppe Nocella, docente dell’Università degli studi di Verona, l’imprenditrice agricola Sara Contin, il perito agrario Giuliano Menegazzi, referente del progetto Radici, e i presidenti della Copagri Tommaso Battista e della Copagri Veneto Carlo Giulietti.

La Lessinia - stupendo altopiano situato prevalentemente in provincia di Verona e parzialmente nelle province di Vicenza e Trento - vanta un patrimonio unico di risorse naturali e culturali che si basa su una incredibile biodiversità genetica, portatrice di ricchezza sia in termini biologici che sociali. Tale biodiversità genetica e agroalimentare si è sviluppata dalla relazione che la popolazione nel tempo ha creato con la natura per superare le difficoltà del territorio montano e trarre beneficio dalle caratteristiche e dalle qualità delle risorse naturali.