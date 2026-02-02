Amadori rilancia le "Birbe Love Spicy"

L’amore “da mangiare” non solo ha una nuova forma, ma adesso è ancora più irresistibile: a cuore, croccante e con un sapore capace di “accendere” i sensi. In occasione di San Valentino 2026 Amadori lancia Le Birbe Love Spicy, la nuova special edition dei bocconcini di pollo più amati dagli italiani, pensata per celebrare l’amore in tutte le sue forme: ora con un tocco spicy in più.

Croccanti fuori, morbide dentro e dolcemente piccanti, Le Birbe Love Spicy conquistano al primo morso grazie a una speciale aromatizzazione, capace di accendere il palato. Un cuore da mordere e condividere, ideale per un aperitivo conviviale tra amici o per momenti unici da vivere insieme a chi si ama.

Disponibili sugli scaffali a partire dal 2 febbraio per tutto il mese, Le Birbe Love Spicy uniscono gusto e qualità. La ricetta è realizzata con carne di pollo 100% italiana, non separata meccanicamente, senza glutammato monosodico aggiunto e senza olio di palma, per offrire un prodotto che coniuga piacere, grande soddisfazione al palato e attenzione agli ingredienti, garantiti dalla filiera Amadori.

La special edition a forma di cuore degli snack panati nasce per essere condivisa, rafforzando il messaggio che da sempre accompagna il brand: l’amore è fatto di momenti semplici, divertenti e vissuti insieme. Dopo San Valentino, Le Birbe Love Spicy saranno infatti disponibili anche in altri momenti simbolici dell’anno: nel mese di giugno, in occasione del Pride, quindi ad ottobre, in previsione di Halloween, per un brivido piccante nella notte più spaventosa dell’anno.

Quest’ultima novità - che aggiunge un nuovo capitolo alla storia di Amadori fatta di gusto e passione - si inserisce all’interno di una gamma iconica e ricca di prodotti amatissimi: da “Le Birbe Classiche”, i filetti di pollo impanati per eccellenza, alle “Pops”, i bocconcini di pollo avvolti da una croccante panatura di mais, e alle “Rings”, gli anelli di pollo dal gusto formaggio e cipolla, caratterizzati da una panatura super crunchy di cornflakes.