Inizia oggi Hospitality-Il salone dell'accoglienza

Inizia oggi la 50a edizione di Hospitality-Il Salone dell’Accoglienza, la più completa fiera italiana Ho.Re.Ca. ion programma a Riva del Garda fino al 5 febbraio 2026. La fiera internazionale leader in Italia per l’hotellerie e la ristorazione è il riferimento per il mondo Ho.Re.Ca: un hub dove gli operatori di ospitalità e ristorazione entrano in contatto con fornitori e partner e scoprono le novità per far crescere il proprio business. L'obiettivo dell'edizione del cinquantennale è battere i numeri dell'edizione 2025 chiusa con 20.000 visitatori, oltre 160 opinion leader , 45.000 mq espositivi che hanno ospitato oltre 750 espositorie oltre 100 eventi.

La più completa fiera B2B in Italia si tiene in uno dei principali distretti turistici italiani, quello del Lago di Garda, e racchiude in un unico evento un’ampia platea di aziende e professionisti che trovano spazio nelle aree Contract & Wellness, Renovation & Tech, Food & Equipment e Beverage e nelle aree speciali Solobirra, RPM-Riva Pianeta Mixology e Winescape dedicate alla valorizzazione della birra artigianale, del bere miscelato e del turismo del vino.

Un percorso unico con espositori selezionati tra le eccellenze di tutti i segmenti dell’HoReCa e una piattaforma di business fondamentale per ampliare le opportunità di networking tra operatori del settore e buyer nazionali ed internazionali.

Alle numerose occasioni di formazione e aggiornamento di Hospitality Academy, si aggiungono laboratori, masterclass, degustazioni e cooking show che completano il programma eventi e favoriscono la nascita di nuove collaborazioni tra hotel, bar, ristoranti e strutture ricettive.

Hospitality è oggi l’unica fiera in Italia dedicata al mondo Ho.Re.Ca. al completo. Quattro aree tematiche, pensate per interpretare e rappresentare tutti i segmenti dell’ospitalità e della ristorazione:

Beverage. Una vetrina esclusiva e completa sul mondo delle bevande, con grossisti, fornitori e produttori per uno dei settori trainanti dell’economia mondiale. Dalla birra ai liquori, aziende di acqua, torrefazioni e caffè, cantine, infusi e succhi, fino alle bevande analcoliche. Tutte le migliori soluzioni del beverage HoReCa per l'offerta di ospitalità e ristorazione e per incontrare le esigenze e i gusti dell’ospite.

Contract & Wellness. Tessuti, arredi, illuminazione per ospitalità e ristorazione, articoli di cortesia, attrezzature per spa in hotel e percorsi benessere, tende, soluzioni per esterni e riqualificazione edilizia. Tre padiglioni di proposte contract, living, outdoor e wellness all’insegna dell’artigianalità e del design. Uno spazio variegato dove trovare idee e novità per personalizzare l’ospitalità con originalità e offrire un’accoglienza orientata al benessere dell’ospite.

Renovation & Tech. Soluzioni per innovare la tua struttura ricettiva, favorire il risparmio energetico e la digitalizzazione di hotel e ristoranti coniugando sostenibilità e nuove tecnologie. Un contesto fortemente tecnologico per sfruttare tutti i vantaggi legati all’ottimizzazione di tempi, risorse economiche e umane nel mondo Ho.Re.Ca. attraverso una selezione di realtà fortemente digital-oriented.

Food & equipment. Punto di riferimento per la Food Industry italiana. Area di eccellenza per produttori di materie prime e lavorati per tutto il mondo HoReCa. Pronti, freschi e congelati per tutte le esigenze alimentari (bio, vegan, halal, gluten free, lactose free, kosher, superfood), all’insegna di qualità e innovazione.

In fiera trovano spazio anche i fornitori di attrezzature e tecnologie per ristorazione e hôtellerie (cottura, refrigerazione, prodotti e macchinari per la detergenza).

Aree Speciali

Birrifici artigianali, aziende di spirits con prodotti di nicchia, cantine e frantoi che offrono servizi legati al turismo e prodotti ispirati ai loro territori di provenienza: questa l’offerta delle aree speciali di Hospitality Solobirra, RPM Riva Pianeta Mixology e Spazio Vignaiolo.



