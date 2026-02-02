Vino, Masaf: campagna istituzionale al via il 15 febbraio

Sull'onda del riconoscimento Unesco, l'agroalimentare italiano trova un'ulteriore occasione di rilancio con la campagna istituzionale di promozione del Vigneto Italia. L'annuncio arriva dal ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida che, in occasione del tavolo di filiera al Masaf, alla presenza delle principali organizzazioni di settore, ha illustrato i dettagli dell'iniziativa.

La campagna istituzionale avrà come claim "Coltiviamo ciò che ci unisce" e si svolgerà del 15 febbraio prossimo, in due spot, in svolgimento fino alla prossima edizione di Vinitaly (Veronafiere, 12-15 febbraio 2026). Nella prima clip, si celebra il valore della vigna, della storia e della cultura enologica italiana, mentre nella seconda viene narrato il vino non solo come prodotto, ma come patrimonio a valore intergenerazionale.

"Abbiamo presentato una campagna di comunicazione", ha dichiarato il ministro Lollobrigida, "che mostrerà come questo prodotto, il vino, sia intimamente legato alla nostra tradizione, alla protezione dell'ambiente, oltre che imprescindibile per la nostra economia. Alleato in questa operazione è il riconoscimento della cucina italiana patrimonio Unesco che ha nel vino un caposaldo della convivialità a tavola e del consumo consapevole ad ogni età".

Soffermandosi sullo stato di salute del comparto vitivinicolo italiano, Lollobrigida sottolinea che esso "non registra assolutamente grandi negatività come veniva prospettato da chi lanciava allarmi spesso sconsiderati". Al contempo, il ministro ha rivendicato l'impegno del governo per il settore, in primo luogo "con l'aumento di circa 100 milioni", con cui si arriverà "a un miliardo per le filiere legate a questo prodotto".

A ciò, il ministro ha aggiunto i nuovi accordi di libero scambio tra Unione Europea e Mercosur e tra Unione Europea e India, i quasi 100 milioni di euro in più per le campagne internazionali di promozione insieme a Ice Agenzia, oltre alla velocizzazione dei procedimenti ministeriali per anticipare i bandi per Ocm e alla "maggiore presenza nel sistema fieristico mondiale a cominciare da Wine Paris".

Lollobrigida ha infine ricordato l'impegno del governo "per contrapporre a una demonizzazione del vino che viene visto solo dal punto di vista di bevanda a base alcolica. Presenteremo invece un'analisi di quelli che sono i benefici per la convivialità".

Soddisfazione è stata espressa dalle principali associazioni vitivinicole italiane. Piero Mastroberardino, vicepresidente di Federvini e coordinatore del Tavolo della Filiera del Vino ha espresso "un sincero apprezzamento per l’attenzione del ministro Lollobrigida e del Governo italiano nel delineare un racconto capace di farsi garante del prestigio e dell’autenticità delle nostre produzioni in una chiave narrativa moderna e adatta alla comunicazione contemporanea”.

Da parte sua, il presidente di Unione italiana vini (Uiv) Lamberto Frescobaldi ha parlato di "una campagna molto bella e molto emozionante che rimette finalmente al centro il corretto consumo del vino", rilevando come "in questi ultimi anni ci sia stato il massimo impegno da parte delle istituzioni per imprimere un cambio di passo al nostro settore, a cominciare dalla consapevolezza che il vino sia un fattore trainante del made in Italy”.



