Sacco System fa shopping in America Latina

Sacco System accelera sull'espansione internazionale e guarda al Sud America. Il gruppo biotech con sede a Cadorago (CO), specializzato nella produzione di colture microbiche e probiotici per i settori alimentare, nutraceutico, farmaceutico e agro-veterinario, ha acquisito la società uruguaiana BioInsumos e la completa integrazione di Sacco Brasil, sua divisione commerciale già operativa nel paese. I due gruppi prenderanno rispettivamente il nome di Sacco System Uruguay e Sacco System Brasil.

La doppia acquisizione si inserisce nella strategia di crescita internazionale del gruppo, presente in oltre 110 paesi e un fatturato consolidato proforma atteso a 190 milioni di euro per il 2025, in crescita del 10% rispetto all'anno precedente. L'America Latina rappresenta un'area di interesse strategico per le aziende del settore biotecnologico e alimentare, con una forte espansione del mercato dei probiotici e degli integratori. In particolare, il comparto lattiero-caseario latino-americano, dove Sacco System sta consolidando la propria presenza, vale tra 45 e 55 miliardi di dollari e presenta una crescita prevista del 4,50% annuo fino al 2034.

L'acquisizione di BioInsumos (da oggi Sacco System Uruguay) consente a Sacco System di approfondire competenze locali, reti distributive già consolidate e la conoscenza delle dinamiche del mercato uruguaiano e dei paesi limitrofi. L'Uruguay, pur essendo un mercato di dimensioni contenute, rappresenta tradizionalmente una piattaforma importante per l'accesso a tutto il Mercosur, l'area di libero scambio che include Brasile, Argentina, Paraguay e altri paesi sudamericani.

Parallelamente, l’ingresso nel Gruppo di Sacco System Brasil testimonia l'importanza crescente del mercato brasiliano nelle strategie del gruppo. Il Brasile, con i suoi oltre 200 milioni di abitanti e un'industria agroalimentare tra le più sviluppate al mondo, offre opportunità di crescita significative sia nel settore lattiero-caseario che in quello dei prodotti fermentati e dei nutraceutici. Rafforzare la presenza locale significa non solo incrementare la capacità produttiva e distributiva, ma anche avvicinare ricerca e sviluppo alle esigenze specifiche del mercato sudamericano, caratterizzato da peculiarità climatiche, normative e di consumo diverse rispetto all'Europa. L'auspicio di Carlo Appennini (foto), Executive Director Food di Sacco System, è ora quello di "operare più vicino ai mercati locali, migliorando la nostra capacità di risposta e la personalizzazione delle soluzioni”.

Sacco System presenta una struttura industriale e commerciale con una forte proiezione internazionale, basata su una rete integrata di distributori, agenti e tecnologi e su un perimetro produttivo composto da otto stabilimenti e quattro laboratori distribuiti tra Europa, Asia, Australia, America Latina e Stati Uniti. In Italia il gruppo opera attraverso i siti di Cadorago, che ospita Sacco e Caglificio Clerici, Zelo Buon Persico, sede del Centro Sperimentale del Latte, e Camerino, dove ha base Synbiotec.

La presenza estera si estende a Francia, Svezia, Stati Uniti, Singapore, Giappone e Australia, a conferma di un presidio diretto nei principali mercati di riferimento. La struttura dei ricavi riflette una strategia di diversificazione geografica consolidata: il 65% del fatturato deriva dall’export, mentre il mercato italiano contribuisce per il restante 35%.