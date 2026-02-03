Fieragricola: sicurezza, innovazione e formazione secondo Federacma

Sicurezza sul lavoro, revisione delle macchine agricole, formazione tecnica, orientamento professionale e aggiornamento normativo: sono questi i temi portanti della partecipazione di Federacma a Fieragricola 2026, in programma da domani, mercoledì 4, a sabato 7 febbraio a Verona. Organizzata da Veronafiere, l'ente fieristico di Verona, in collaborazione con vari partner del settore agricolo e zootecnico come Assalzoo, Confagricoltura, CIA, Coldiretti e Copagri, la fiera è giunta alla 117a edizione.

La Federazione Confcommercio delle associazioni nazionali dei servizi e commercio macchine agricole, operatrici e da giardinaggio sarà anche quest’anno protagonista della manifestazione con un programma intenso, pensato per offrire strumenti concreti agli operatori del settore, affrontare i cambiamenti normativi all’orizzonte e investire sulle nuove generazioni.

Presso l’Arena Fieragricola, nel Padiglione 7, Federacma promuoverà momenti di confronto e formazione che toccheranno i nodi strategici per il futuro della meccanizzazione agricola. Si comincerà mercoledì 4 febbraio con un incontro dedicato ai concessionari, in cui verranno analizzati gli scenari normativi e i finanziamenti in arrivo per il 2026, con un focus particolare sulle attese prove di revisione delle macchine agricole e sulle implicazioni operative per le imprese.

L’appuntamento, organizzato in collaborazione con lo Studio EsseCi, offrirà una lettura operativa e anticipata dei principali cambiamenti che attendono il comparto.

Al tema della sicurezza sarà, invece, dedicato il seminario tecnico in programma venerdì 6 febbraio, sempre all’interno dell’Arena Fieragricola.

L’iniziativa, promossa da ULSS 9 Scaligera con la partecipazione di INAIL, SPISAL, Ispettorato Nazionale del Lavoro, Regione Veneto ed Enti Bilaterali, proporrà un nuovo approccio nella prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali in agricoltura. Un confronto di alto profilo tecnico-istituzionale, a cui parteciperà anche Gianni Di Nardo, Segretario Generale di Federacma, per testimoniare l’impegno diretto dell’Associazione su questo fronte.

Non mancherà l’attenzione ai giovani grazie all’ormai consolidato format Mech@griJOBS, che vedrà coinvolti centinaia di studenti degli istituti agrari italiani in workshop tematici dedicati alla scoperta delle professioni della meccanica agraria. Un’iniziativa realizzata da Federacma in collaborazione con FederUnacoma e CAI Agromec, che punta a favorire l’orientamento e il ricambio generazionale nel settore.

In occasione di Fieragricola 2026, il presidente di Federacma Andrea Borio porterà la voce dei concessionari di macchine agricole anche al confronto promosso da Affare Trattore sul tema delle tensioni geopolitiche, dei dazi e degli accordi Mercosur.

Con un’azienda di famiglia attiva nel settore dal 1933 e una profonda conoscenza del territorio, Borio rappresenterà i circa 2.300 dealer italiani, offrendo la prospettiva concreta di chi, ogni giorno, misura l’impatto delle crisi globali sulla volontà di investire da parte delle imprese agricole. Un intervento che difenderà il valore di un modello di distribuzione radicato e capillare, capace di valorizzare le specificità delle filiere italiane. L’appuntamento è per venerdì 6 febbraio alle ore 16.15 presso l’Area Forum Vigneto, nel Padiglione 4.

Il ruolo centrale di Fieragricola per il comparto della meccanizzazione e la collaborazione attiva con Federacma si riflettono anche nei numeri: sono 4.000 i biglietti di ingresso distribuiti quest’anno dalla Federazione tra i propri associati, a conferma di un percorso condiviso di partecipazione e crescita.

Con oltre 120 convegni e un focus trasversale su innovazione tecnologica, sostenibilità, agroecologia e biosolutions, Fieragricola si conferma appuntamento imprescindibile per il mondo agricolo. In questo scenario, Federacma continuerà a fare la propria parte, mettendo al centro le imprese, le persone e le sfide che attendono il settore.



