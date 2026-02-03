Masaf, 100 milioni in più al settore

"Abbiamo avuto una grande soddisfazione, vedere tutto il Tavolo del vino che avevamo incontrato lo scorso agosto (leggi notizia EFA News) insieme alla premier Giorgia Meloni, unito nel vederci riconosciuto che col settore abbiamo mantenuto tutti gli impegni che avevamo preso col settore sui rischi di crisi post dazi Usa. A partire dalla campagna di comunicazione che prenderà il via a metà febbraio".

Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste Francesco Lollobrigida al termine del Tavolo del vino convocato nella sede ministeriale.

Secondo Lollobrigida, "il comparto vitivinicolo, ad oggi, non registra assolutamente grandi negatività come veniva prospettato da chi lanciava allarmi spesso sconsiderati, ma abbiamo lavorato mantenendo tutti gli impegni assunti. Abbiamo inoltre rimarcato come, rispetto agli investimenti sul Pnrr, con l'aumento di circa 100 milioni sul settore del vino ora si arriva a un miliardo per le filiere legate a questo prodotto".

"Inoltre - ha ricordato Lollobrigida - abbiamo presentato ciò che realizzeremo all'estero per consolidare mercati importanti come gli Stati Uniti, ma anche per aprirne altri. Inoltre gli accordi di libero scambio Ue-Mercosur e Ue con l'India permetteranno a questo prodotto di affermarsi ancora di più, ancora meglio".

"Per le campagne internazionali di promozione, con Ice Agenzia abbiamo mantenuto un ulteriore impegno - ha precisato il ministro - che garantisce quasi 100 milioni di euro in più. Al contempo abbiamo velocizzato i procedimenti ministeriali per anticipare i bandi per Ocm e quindi avremo una maggiore presenza nel sistema fieristico mondiale a cominciare da Wine Paris, la settimana prossima, che registra un'alta partecipazione di aziende italiane, oltre 120 realtà vitivinicole".

Dal punto di vista dei consumi e della comunicazione, Lollobrigida ha aggiunto: "lavoriamo anche per contrapporre a una demonizzazione del vino che viene visto solo dal punto di vista di bevanda a base alcolica. Presenteremo invece un'analisi di quelli che sono i benefici per la convivialità".





