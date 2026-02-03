Hospitality premia innovazione e protagonisti della filiera horeca

Innovazione e celebrazione hanno scandito la giornata inaugurale della 50ª edizione di Hospitality - Il Salone dell’Accoglienza, la fiera internazionale leader in Italia per l’ospitalità e la ristorazione organizzata da Riva del Garda Fierecongressi, in corso a Riva del Garda. Un primo giorno che ha messo in dialogo futuro e storia del settore, valorizzando le startup emergenti e gli espositori che, nel tempo, hanno contribuito in modo determinante alla storia e alla crescita della manifestazione.

Startup for Hospitality – la vincitrice

È Cora Hospitality la vincitrice di Startup for Hospitality 2026, il contest promosso da Hospitality - Il Salone dell’Accoglienza in collaborazione con WMF - We Make Future e con il supporto di Trentino Sviluppo, dedicato alle startup che sviluppano soluzioni innovative per il settore HoReCa.

Automazione delle prenotazioni, soluzioni basate su intelligenza artificiale, gestione operativa e valorizzazione dei dati, per rendere l’ospitalità più efficiente, accessibile e orientata alla qualità dell’esperienza: sono questi i progetti presentati dalle finaliste nel pomeriggio di ieri.

"L’ospitalità sta attraversando una fase di profonda evoluzione, in cui il digitale ha un ruolo sempre più centrale - ha dichiarato la direttrice generale di Riva del Garda Fierecongressi, Alessandra Albarelli - Startup for Hospitality ha portato in fiera proposte innovative e soluzioni concrete a supporto degli operatori del settore, capaci di migliorare l’esperienza di ospiti e viaggiatori e di contribuire allo sviluppo di un comparto sempre più orientato al futuro".

La startup lombarda Cora Hospitality ha convinto la giuria - composta da Laura Grippa, Responsabile Eventi Area Fiere di Riva del Garda Fierecongressi; Domenico Castaldo, Innovation Manager di WMF - We Make Future; Andrea Silli, Direttore Area Startup e Innovazione di Trentino Sviluppo - con la sua piattaforma di Operations Management basata su AI, pensata per qualsiasi struttura ricettiva, intuitiva, user friendly e plug & play, è progettata per ottimizzare le procedure quotidiane, migliorare le qualità e ridurre i costi operativi. Grazie a questa vittoria, la startup parteciperà al WMF - We Make Future Festival 2026, in programma a BolognaFiere dal 24 al 26 giugno, dove presenterà il proprio progetto a un pubblico internazionale di imprese, investitori e stakeholder dell’innovazione.

Un percorso condiviso

“The Celebrating With You Night” è stato un vero e proprio show che ha saputo entusiasmare la community di Hospitality, trasformando la fiera in un palcoscenico condiviso.

Categoria First Mover, dedicata alle aziende che hanno confermato per prime la partecipazione all’edizione 2026: Agraria Riva del Garda, Alps Coffee, Cuppone, Exelyn Gin, Greenjoy Piscine, Mokamo, S.T.I.M.A.

Categoria Digital Master, riservata a chi ha saputo interpretare il digitale come strumento di accoglienza e relazione: Digitalianlab – Hotel Web Agency, LM Living, Maxer, Medimec, Oscar WI-FI, Segniedisegni.

Categoria The GateKeeper, per le aziende che promuovono attivamente la fiera ampliandone il network e il pubblico: Horeca Bevande, Itarca, Planet Bevande, Ress Multiservices, Sanfelici Franco, Tecnoprogress, Viander.

Categoria I Fedeli, dedicata alle aziende presenti da oltre 30 edizioni: Angelo Po, Art Menù, Bologna Service, Borz, Cavit Cantina Viticoltori, Foralberg, Four Stars, Gardagel, Gestor, Gipielle, Gramm, Profexional, SOS Alberghi, Warsteiner Italia.

Categoria I Fedelissimi, riservata alle aziende che partecipano da oltre 40 edizioni: Distilleria Marzadro, Azzolini - Casa del Bambù, Jolly Garden, Omkafè, Pregis, Wegher, Winterhalter Italia.

Infine, il riconoscimento Il Pioniere è stato assegnato a Menù, unica azienda presente ininterrottamente fin dalla prima edizione della manifestazione.

Out&About: debuttano i Best Camping Village Awards

Nell’ambito del programma di Out&About - Il lato fuori di Hospitality domani mercoledì 4 febbraio si terrà la prima edizione dei Best Camping Village Awards, l’iniziativa ideata da Teamwork in collaborazione con Hospitality che premia i migliori campeggi, villaggi turistici e glamping italiani e internazionali con sede in Italia.