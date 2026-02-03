Hospitality premia innovazione e protagonisti della filiera horeca
La start up Cora vince con piattaforma basata su AI
Innovazione e celebrazione hanno scandito la giornata inaugurale della 50ª edizione di Hospitality - Il Salone dell’Accoglienza, la fiera internazionale leader in Italia per l’ospitalità e la ristorazione organizzata da Riva del Garda Fierecongressi, in corso a Riva del Garda. Un primo giorno che ha messo in dialogo futuro e storia del settore, valorizzando le startup emergenti e gli espositori che, nel tempo, hanno contribuito in modo determinante alla storia e alla crescita della manifestazione.
Startup for Hospitality – la vincitrice
È Cora Hospitality la vincitrice di Startup for Hospitality 2026, il contest promosso da Hospitality - Il Salone dell’Accoglienza in collaborazione con WMF - We Make Future e con il supporto di Trentino Sviluppo, dedicato alle startup che sviluppano soluzioni innovative per il settore HoReCa.
Automazione delle prenotazioni, soluzioni basate su intelligenza artificiale, gestione operativa e valorizzazione dei dati, per rendere l’ospitalità più efficiente, accessibile e orientata alla qualità dell’esperienza: sono questi i progetti presentati dalle finaliste nel pomeriggio di ieri.
"L’ospitalità sta attraversando una fase di profonda evoluzione, in cui il digitale ha un ruolo sempre più centrale - ha dichiarato la direttrice generale di Riva del Garda Fierecongressi, Alessandra Albarelli - Startup for Hospitality ha portato in fiera proposte innovative e soluzioni concrete a supporto degli operatori del settore, capaci di migliorare l’esperienza di ospiti e viaggiatori e di contribuire allo sviluppo di un comparto sempre più orientato al futuro".
La startup lombarda Cora Hospitality ha convinto la giuria - composta da Laura Grippa, Responsabile Eventi Area Fiere di Riva del Garda Fierecongressi; Domenico Castaldo, Innovation Manager di WMF - We Make Future; Andrea Silli, Direttore Area Startup e Innovazione di Trentino Sviluppo - con la sua piattaforma di Operations Management basata su AI, pensata per qualsiasi struttura ricettiva, intuitiva, user friendly e plug & play, è progettata per ottimizzare le procedure quotidiane, migliorare le qualità e ridurre i costi operativi. Grazie a questa vittoria, la startup parteciperà al WMF - We Make Future Festival 2026, in programma a BolognaFiere dal 24 al 26 giugno, dove presenterà il proprio progetto a un pubblico internazionale di imprese, investitori e stakeholder dell’innovazione.
Un percorso condiviso
“The Celebrating With You Night” è stato un vero e proprio show che ha saputo entusiasmare la community di Hospitality, trasformando la fiera in un palcoscenico condiviso.
- Categoria First Mover, dedicata alle aziende che hanno confermato per prime la partecipazione all’edizione 2026: Agraria Riva del Garda, Alps Coffee, Cuppone, Exelyn Gin, Greenjoy Piscine, Mokamo, S.T.I.M.A.
- Categoria Digital Master, riservata a chi ha saputo interpretare il digitale come strumento di accoglienza e relazione: Digitalianlab – Hotel Web Agency, LM Living, Maxer, Medimec, Oscar WI-FI, Segniedisegni.
- Categoria The GateKeeper, per le aziende che promuovono attivamente la fiera ampliandone il network e il pubblico: Horeca Bevande, Itarca, Planet Bevande, Ress Multiservices, Sanfelici Franco, Tecnoprogress, Viander.
- Categoria I Fedeli, dedicata alle aziende presenti da oltre 30 edizioni: Angelo Po, Art Menù, Bologna Service, Borz, Cavit Cantina Viticoltori, Foralberg, Four Stars, Gardagel, Gestor, Gipielle, Gramm, Profexional, SOS Alberghi, Warsteiner Italia.
- Categoria I Fedelissimi, riservata alle aziende che partecipano da oltre 40 edizioni: Distilleria Marzadro, Azzolini - Casa del Bambù, Jolly Garden, Omkafè, Pregis, Wegher, Winterhalter Italia.
Infine, il riconoscimento Il Pioniere è stato assegnato a Menù, unica azienda presente ininterrottamente fin dalla prima edizione della manifestazione.
Out&About: debuttano i Best Camping Village Awards
Nell’ambito del programma di Out&About - Il lato fuori di Hospitality domani mercoledì 4 febbraio si terrà la prima edizione dei Best Camping Village Awards, l’iniziativa ideata da Teamwork in collaborazione con Hospitality che premia i migliori campeggi, villaggi turistici e glamping italiani e internazionali con sede in Italia.
EFA News - European Food Agency