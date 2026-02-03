Enea, tecnologie per sicurezza e sostenibilità nell'agroalimentare

L’uso corretto dei dati e del digitale per migliorare sicurezza e sostenibilità dell’agroalimentare. È questo l’obiettivo del progetto europeo a partecipazione Enea DRG4FOOD, che ha contribuito a sviluppare diverse iniziative in un settore sempre più caratterizzato dalla pervasività delle tecnologie.

Un esempio sono i sensori GPS e IoT utilizzati nell’agricoltura di precisione, che consentono agli agricoltori di prendere decisioni basate sui dati per migliorare l'efficienza e la sostenibilità. Oppure i sistemi di tracciamento avanzati che possono aiutare i consumatori a verificare l'autenticità e la qualità dei prodotti alimentari.

“La trasparenza rappresenta uno dei maggiori vantaggi dell'integrazione dei dati nel settore alimentare - sottolinea la referente Enea del progetto, Claudia Zoani, ricercatrice della Divisione Sistemi agroalimentari sostenibili del Dipartimento Sostenibilità - Grazie allo sfruttamento di tecnologie di tracciamento avanzate consumatori e aziende possono sapere esattamente da dove provengono i prodotti alimentari e chi è coinvolto nella lavorazione, permettendo così di effettuare scelte più consapevoli. Non solo: le informazioni basate sui dati consentono di monitorare gli standard di sicurezza alimentare, così da ridurre la probabilità di contaminazione e garantire la qualità del cibo che arriva sulle tavole”.

Nel corso del progetto sono state sviluppate iniziative come GENIE, che mira a rivoluzionare l'esperienza di acquisto fornendo consigli dietetici ultra-personalizzati basati su analisi del sangue genetiche, del microbiota e biochimiche, nonché sulle preferenze dei consumatori. Oppure PINACLE, che propone uno strumento mirato di raccomandazioni dietetiche e nutrizionali che abbina efficacemente le donazioni alimentari alle esigenze alimentari dei destinatari attraverso un approccio avanzato e personalizzato per diete più sane. O ancora SafeNutriKids, un'app di educazione alimentare ‘su misura’ basata sull'intelligenza artificiale, con particolare attenzione all'alfabetizzazione digitale per bambini dai 6 ai 12 anni.

“L’esperienza di DRG4FOOD - conclude Zoani - ha dimostrato il potenziale positivo dei dati nella nutrizione personalizzata, nella tracciabilità alimentare e nelle scelte dei consumatori. Come ENEA abbiamo collaborato attivamente anche alla realizzazione di una roadmap che fornisce raccomandazioni chiare a governi, imprese, ricercatori e società civile su come utilizzare gli strumenti digitali in modo da tutelare i diritti delle persone, creare fiducia e apportare benefici a tutti gli anelli della catena agroalimentare”.