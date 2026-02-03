PepsiCo chiude il 2025 in rialzo

PepsiCo ha annunciato oggi i risultati del quarto trimestre e dell'intero 2025 chiuso con ricavi netti in rialzo del 2,3% a 91,9 miliardi di dollari nel 2025: nel quarto trimestre 2025 il rialzo è stato pari a +5,6% superando le stime di 28,97 miliardi di dollari. L'eps earnings per share, utili per azione è a 6 dollari nel 2025 e a 1,85 dollari nel quarto trimestre. L'utile netto trimestrale per azione di 2,26 dollari ha superato le stime di 2,24 dollari. La performance dei ricavi organici è attestata all'1,7% nel 2025 e al 2,1% nel 2025. L'utile operativo è diminuito del 6% nel quarto trimestre e del 7% nell'intero 2025 riflettendo principalmente alcuni aumenti dei costi operativi.



Per quanto riguarda l'anno fiscale 2026, PepsiCo continua a prevedere:



- aumento organico dei ricavi tra il 2 e il 4%;



- aumento dell'utile per azione (EPS) a cambi costanti tra il 4 e il 6%;



- aliquota fiscale effettiva annua core di circa il 22%;



- spesa in conto capitale inferiore al 5% dei ricavi netti;



- indice di conversione del flusso di cassa libero di almeno l'80%.



Inoltre, la società prevede un rendimento totale in contanti per gli azionisti di circa 8,9 miliardi di dollari, composto da dividendi per 7,9 miliardi di dollari e riacquisti di azioni per 1 miliardo di dollari.



La società, spiega la nota ufficiale, considera che le ipotesi e le previsioni siano sorrette da "una crescita del fatturato netto compresa tra il 4% e il 6% e una crescita dell'utile per azione core di circa il 5%-7% nell'anno fiscale 2026, ovvero circa il 7%-9% escludendo l'impatto delle normative fiscali minime globali".



PepsiCo, inoltre, ha annunciato oggi un aumento del 4% del suo dividendo annualizzato a 5,92 dollari per azione da 5,69 dollari per azione, con decorrenza dal pagamento previsto per giugno 2026. Si tratta del 54° aumento annuale consecutivo del dividendo per azione della società che, infine, ha annunciato un nuovo programma di riacquisto di azioni che prevede il riacquisto di azioni ordinarie PepsiCo fino a 10 miliardi di dollari fino al 28 febbraio 2030".



"I risultati del quarto trimestre di PepsiCo - sottolinea il presidente e ceo Ramon Laguarta - hanno riflesso un accelerazione sequenziale della crescita del fatturato dichiarato e organico, con miglioramenti sia nelle attività nordamericane che internazionali. L'accelerazione della crescita del fatturato netto e i consistenti risparmi di produttività hanno portato a una forte espansione del margine operativo e a una crescita a due cifre dell'utile per azione nel quarto trimestre".



"Per l'anno fiscale 2026 - prosegue Laguarta - puntiamo ad accelerare la crescita rilanciando grandi marchi globali, introducendo un'ampia gamma di innovazioni di prodotto in settori emergenti e funzionali e offrendo un valore più significativo per rispondere alle dinamiche di accessibilità economica dei consumatori. Puntiamo inoltre a realizzare un anno record di risparmi di produttività che contribuiranno a finanziare gli investimenti per accelerare la crescita".



"Di conseguenza - aggiunge Laguarta - prevediamo un miglioramento delle performance aziendali del Nord America e una resilienza delle attività internazionali quest'anno. Confermiamo le previsioni finanziarie per l'anno fiscale 2026 fornite a dicembre e siamo lieti di annunciare un aumento del 4% del nostro dividendo annualizzato per azione a partire dal pagamento di giugno 2026, che rappresenta il nostro 54° aumento annuale consecutivo".



A livello produttivo oggi PepsiCo ha confermato in un comunicato che "sta adottando un'iniziativa significativa per ridurre il prezzo di molti snack più amati fino a quasi il 15%". Tra questi, spiega la nota, "rientrano prodotti iconici come Lay's, Doritos, Cheetos, Tostitos e altri, che da decenni portano gioia alle famiglie".

"I nuovi prezzi al dettaglio consigliati inizieranno ad essere applicati negli Stati Uniti questa settimana - spiega PepsiCo - E poiché sono i rivenditori a stabilire i prezzi al dettaglio, gli acquirenti potrebbero riscontrare risparmi ancora maggiori a seconda del punto vendita".

"Il cambiamento - aggiunge la società di Purchase, arriva mentre le famiglie si preparano per una delle più grandi occasioni di spuntini dell'anno, che spazia dalle riunioni invernali all'imminente Big Game, il Super Bowl un momento in cui il valore conta tanto quanto il sapore.



"Abbiamo trascorso l'ultimo anno ascoltando attentamente i consumatori, che ci hanno detto di essere sotto pressione - afferma Rachel Ferdinando, ceo di PepsiCo Foods U.S - Abbassare il prezzo di vendita consigliato riflette il nostro impegno a ridurre la pressione laddove possibile. Perché le persone non dovrebbero dover scegliere tra un ottimo sapore e il rispetto del proprio budget".



I consumatori, spiega PepsiCo inizieranno a vedere nuovi prezzi di vendita consigliati più bassi sugli scaffali di tutto il paese per marchi come Lay's, Doritos, Cheetos, Tostitos e altri. Gli snack in sé rimangono gli stessi, i sapori e la qualità su cui le persone contano, integrati da continui aggiornamenti di ricette e confezioni modellati direttamente dal feedback dei consumatori.



"Ridurre i prezzi degli snack preferiti di molti consumatori è un'azione importante - prosegue Ferdinando - Continueremo ad adottare misure per mantenere i nostri marchi più amati a portata di mano, mantenendo la stessa qualità e lo stesso gusto che i consumatori amano".

"Questa modifica dei prezzi - prosegue la nota - fa parte della strategia più ampia di PepsiCo per aumentare l'accessibilità e offrire più scelta ai consumatori. Oltre ai nuovi prezzi al dettaglio consigliati, continuiamo a perfezionare il nostro portfolio, da miglioramenti ponderati delle ricette, come l'eliminazione di aromi e coloranti artificiali da Lay's e Tostitos, ad aggiornamenti del packaging in linea con l'evoluzione delle preferenze dei consumatori".



"Abbassare i prezzi è un passo, importante, nel nostro impegno a soddisfare le esigenze dei consumatori e a rafforzare i nostri marchi per il futuro - conclude Ferdinando - Continueremo ad ascoltare, imparare e agire per mantenere i nostri consumatori al centro di tutto ciò che facciamo". Che le famiglie si stiano preparando per il Super Bowl, si stiano rilassando a casa o stiano prendendo uno spuntino dopo una lunga giornata, questo cambiamento mira a portare un po' di sollievo e tanta gioia.