Ortofrutta made in Italy protagonista a Berlino
Confagricoltura torna a Fruit Logistica con uno spazio espositivo dedicato
Confagricoltura torna a Fruit Logistica, tra le più importanti fiere dell’ortofrutta a livello internazionale, in programma a Berlino da oggi 4 febbraio al 6 febbraio. La presenza confederale si articola su più fronti: in un ampio spazio espositivo Hall 4.2 (stand A-02), nella partecipazione all’organizzazione dell’evento all’Ambasciata, riservato agli operatori del settore il giorno dell’inaugurazione, e in una dif...
