Fieragricola, Maschio Gaspardo presenta Life Apollo
L'azienda è impegnata nel progetto per ridurre del 50% l'uso di prodotti fitosanitari
Maschio Gaspardo è coordinatore di LIFE APOLLO, progetto europeo cofinanziato dall’Unione Europea nell’ambito del Programma LIFE, che punta a ridurre di oltre il 50% l’impiego di prodotti fitosanitari in meleti e oliveti, in linea con gli obiettivi della strategia europea Farm to Fork (–50% entro il 2030). La societdi Campodarsego (PD) presenterà in anteprima LIFE APOLLO a Fieragricola 2026, domani gio...
