Intesa Sanpaolo: tutti i numeri del bilancio 2025

Nel 2025 Intesa Sanpaolo ha raggiunto €9,3 miliardi di risultato netto, confermando l'esercizio come il migliore di sempre, con livello record per Commissioni e Attività assicurativa. La Banca ha inoltre registrato un Cost/Income ratio ai vertici in Europa, con stock, ratio e flussi di Crediti deteriorati ai minimi storici, sofferenze quasi azzerate, una forte crescita della patrimonializzazione e una creazione di valore elevata, in aumento e sostenibile.

Gli "eccellenti" risultati di Intesa Sanpaolo comprendono:

€9,3 miliardi di Risultato netto, anno record per le Commissioni (+6% vs 2024) e l’Attività assicurativa (+5% vs 2024)

18% ROE con 22% ROTE

oltre €1 miliardo di Utile pre-tasse allocato per avere successo nei prossimi anni

gestione efficace dei costi: 42,2% Cost/Income ratio più basso di sempre, ai vertici in Europa

Banca Zero-NPL: 0,8% NPL ratio netto ai minimi storici, con Sofferenze quasi azzerate

patrimonializzazione estremamente solida: oltre 13,9%, CET1 ratio in crescita di 110 basis point nel 2025, 14,1% non tenendo in considerazione l’impatto di 20 basis point della Legge di Bilancio italiana

creazione e distribuzione di valore elevata e sostenibile:

€6,5 miliardi di Dividendi cash, di cui €3,2 miliardi pagati a novembre 2025

€2,3 miliardi di Share buyback da lanciare a luglio, in aggiunta ai €2mld di share buyback concluso a ottobre 2025

7,5% Dividend yield

posizione ai vertici mondiali per impatto sociale: €1,0 miliardo di contributo già investito (nel periodo 2023-2025) per contrastare la povertà e ridurre le disuguaglianze

crescita significativa delle Attività finanziarie della clientela: ~€1.500 miliardi (+€75 miliardi vs 2024, di cui +€46 miliardi nel 4trim.)

Intesa Sanpaolo ha superato gli obiettivi del Piano di Impresa 2022-2025, investendo al contempo più di quanto pianificato. La distribuzione agli azionisti è stata superiore del 50% rispetto all’obiettivo previsto dal Piano. Il livello di redditività realizzato è sostenuto da fattori strutturali, non da elementi di natura temporanea.

I risultati raggiunti rendono Intesa Sanpaolo pronta a conseguire un Risultato netto 2026 di €10 miliardi. La redditività resiliente, il modello di business ben diversificato, il basso rapporto Cost/Income, la tecnologia all’avanguardia e un profilo di rischio best-in-class collocano la Banca in una posizione unica per continuare ad avere successo negli anni a venire, in ogni scenario.

Il modello di business unico ed efficiente focalizzato sulle Commissioni, supportato fortemente dagli investimenti in tecnologia, rende inoltre Intesa Sanpaolo meglio posizionata rispetto ai concorrenti e ne fa la Banca più resiliente d’Europa.