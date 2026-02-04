Tetra Pak investe sui cartoni sostenibili

Nel quadro del suo obiettivo di lungo termine per sviluppare confezioni alimentari ancora più sostenibili, Tetra Pak ha introdotto una soluzione all’avanguardia nei suoi cartoni asettici per bevande e alimenti, in cui il tradizionale strato di alluminio viene sostituito da una nuova barriera a base carta.Questa innovazione aumenta il contenuto di carta nelle confezioni fino a circa l’80% e, se comb...