Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Tetra Pak investe sui cartoni sostenibili
Sviluppo del packaging asettico con 60 mln euro per impianto di Lund (Svezia)
Nel quadro del suo obiettivo di lungo termine per sviluppare confezioni alimentari ancora più sostenibili, Tetra Pak ha introdotto una soluzione all’avanguardia nei suoi cartoni asettici per bevande e alimenti, in cui il tradizionale strato di alluminio viene sostituito da una nuova barriera a base carta.Questa innovazione aumenta il contenuto di carta nelle confezioni fino a circa l’80% e, se comb...
lml - 57240
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency