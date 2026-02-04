Fratelli Branca protagonista a Beer&food attraction

Fratelli Branca Distillerie, conferma la propria presenza al Beer & Food Attraction - The Eating Out Experience Show, il salone organizzato da Ieg, Italian exhibition group, in programma dal 15 al 17 febbraio 2026 presso il Quartiere Fieristico di Rimini. L'azienda strica partecipa all’evento di riferimento per il mondo Out of Home con una proposta che integra portfolio, cultura di marca e visione della categoria Spirits: la presenza in fiera si inserisce in un percorso di continuità che unisce storicità industriale e interpretazione contemporanea dei linguaggi del bere.

Entrare nello stand di Fratelli Branca Distillerie significa entrare nel mondo dell’azienda, nei suoi rituali, nei suoi gesti, nella sua idea di convivialità. Non uno spazio espositivo in senso tradizionale, ma un luogo pensato come relazione prima ancora che come esposizione. Collocato nel Padiglione D5 – Postazione 015 e completamente rinnovato nel concept e nella posizione, lo stand si sviluppa come una penisola dai toni blu e oro, progettata per favorire l’incontro tra operatori, bartender e stakeholder e per accompagnare chi vi accede lungo un percorso fatto di dialogo, scoperta e confronto professionale.

Il primo punto di attrazione è la grande bar station centrale, vero cuore pulsante dell’esperienza. È qui che il racconto prende forma attraverso il gesto: la miscelazione, l’assaggio, il contatto diretto con i prodotti. Il banco bar diventa così un luogo vivo, dove la degustazione non è mai fine a sé stessa ma occasione di scambio, relazione e approfondimento della gamma Branca.

Intorno a questo fulcro, lo stand si articola in due corner tematici che guidano il pubblico attraverso le diverse anime del Gruppo. Uno è dedicato ai brand distribuiti, tra cui Flor de Caña, dal 1°gennaio nel portafoglio Branca; l’altro valorizza le icone storiche di Fratelli Branca Distillerie. Ne nasce un percorso che mette in relazione passato e presente, tradizione e attualità, offrendo una lettura coerente dell’identità dell’azienda e del suo modo di interpretare la categoria Spirits.

All’interno dell’esperienza proposta dallo stand, il tema del tempo diventa una chiave di lettura trasversale. Il 2026 segna infatti 240 anni dalla nascita del primo Vermouth della storia, un’eredità che Fratelli Branca Distillerie porta in fiera come materia viva, capace di dialogare con i linguaggi contemporanei del bere miscelato. In questo quadro si inserisce Carpano, il cui anniversario non viene isolato come celebrazione, ma integrato nel racconto complessivo della presenza fieristica.

All’interno della Mixology Attraction, Carpano è l’unico Vermouth a confrontarsi con tre contesti espressivi differenti, hotel di lusso, tiki cocktail bar e street bar, attraverso cocktail sviluppati in esclusiva con Antica Formula, Carpano Rosso e Punt e Mes. Ne deriva un percorso di degustazione unitario ma non uniforme, che attraversa stili e atmosfere diverse e restituisce la capacità del Vermouth di adattarsi a codici contemporanei mantenendo una forte continuità identitaria.

Questo dialogo tra rituali storici e interpretazioni attuali prosegue nello stand con altri momenti chiave del portfolio. Fernet-Branca è presente con il rituale di degustazione “Amaro è solo l’inizio” e con la proposta del Fernet & Cola, espressione di una cultura del bere riconoscibile e trasversale, che continua a rinnovarsi nei consumi senza perdere la propria cifra distintiva.

Chiude il percorso Borghetti, che intercetta una delle traiettorie più evidenti della mixology attuale: i cocktail a base caffè. L’Espresso Martini, protagonista della drink list centrale dello stand, diventa così il punto di sintesi tra tradizione italiana e consumo internazionale, rafforzando il posizionamento del brand in un segmento in forte evoluzione.

I momenti da non perdere

Nella giornata di domenica 15 febbraio, dalle 16 alle 17, e nuovamente lunedì 16 febbraio dalle 13.45 alle 14.45, l’arena della Mixology Attraction si animerà con la masterclass “L’ABC dell’aperitivo – Carpano, 240 anni di storia Guida alla degustazione del Vermouth”, un viaggio che ripercorre le origini del Vermouth attraverso un racconto dedicato e una degustazione guidata dal Global Ambassador Nicola Olianas, pensata per far emergere tutta la complessità aromatica e storica dei prodotti Carpano.

E non finisce qui: martedì 17 febbraio dalle 11 alle 12 il Brand Ambassador Italia Lorenzo Burrone condurrà la “Carpano Sensory Experience”, un’esperienza immersiva con speciali sensory box che guideranno il pubblico in un percorso di tasting alla scoperta delle componenti aromatiche e dell’identità gustativa del Vermouth.

Fratelli Branca Distillerie è un'azienda leader nel settore dei liquori premium, la cui storia risale al lontano 1845. Sotto la guida del Presidente Niccolò Branca, quinta generazione della famiglia, l'azienda ha esteso significativamente la presenza dei propri marchi in oltre 160 paesi, consolidando la propria posizione di leader del settore. Il portafoglio di marchi di Fratelli Branca Distillerie è caratterizzato da un'ampia gamma di brand premium e super premium tra cui spiccano icone del settore come Fernet-Branca, Brancamenta, Stravecchio Branca, Carpano, Antica Formula di Carpano, Punt e Mes, Borghetti e Grappa Candolini.