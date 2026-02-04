Fruitlogistica/2. Ortofrutta protagonista

Molto nutrita anche quest’anno la partecipazione delle cooperative italiane alla Fruitlogistica la più importante fiera internazionale del settore ortofrutticolo inaugurata oggi a Berlino. Sono più di 200 le imprese associate presenti in fiera, anche aggregate in consorzi o strutture commerciali, in rappresentanza di un sistema che conta oltre 45.000 produttori ortofrutticoli, dal Trentino alla Sicilia, riuniti in più di 500 cooperative aderenti a Confcooperative che fatturano più di 8 miliardi di euro.

“Un sistema aggregato - ha commentato il Presidente del Settore Ortofrutta Davide Vernocchi - che la Commissione e gli Stati Membri da anni indicano da anni come esempio tra i più virtuosi per l’utilizzo delle risorse attraverso il sistema dei programmi operativi delle Organizzazioni di Produttori. Non a caso, proprio in considerazione dei risultati raggiunti dal regime particolare di sostegno dell’ortofrutta in termini di innovazione, impegni ambientali, ricerca e formazione, la Commissione si è posta anche l’obiettivo di estenderlo ad altri settori. Auspichiamo che la salvaguardia e il rafforzamento del modello che fa capo alle OP resti una priorità per Burxelles: nella proposta del nuovo quadro normativo che dà spazio ad una sostanziale de-regolamentazione, c’è infatti il rischio di perdere alcune certezze normative oggi consolidate, a partire dal budget aperto per il settore”.

La difesa e la valorizzazione del settore ortofrutticolo sarà al centro anche dell’intervento di Davide Vernocchi che parteciperà in veste di vicepresidente di Fedagripesca Confcooperative alla tavola rotonda “Il settore ortofrutticolo tra incertezze dei mercati e sfide regolatorie” in programma oggi pomeriggio presso la sede dell’Ambasciata d’Italia, a cui è prevista la partecipazione del Ministro dell’Agricoltura e dell’Ambasciatore, e che è stata patrocinata dalle principali sigle del settore tra cui Confcooperative.















