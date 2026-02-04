Domopak: alcuni marchi tornano italiani

Svolta epocale nel settore dell'alluminio, della carta e del riciclo. ReLife, azienda italiana specializzata nell'economia circolare, ha acquisito il 100% di DomoLiving, gruppo operativo nei settori dell'organizzazione dello spazio casa e dei sacchi dell'immondizia.

Dotata di stabilimento a Nervesa (TV), con fatturato oltre i 44 milioni di euro all'anno, DomoLiving offre due macrolinee per prodotti rigidi e flessibili e trova il suo punto di forza nei sacchetti di plastica riciclabili, di cui produce annualmente oltre 5000 tonnellate. L'azienda commercializza marchi come Domopak Living, Domopak Spazzy e Misterpack, e vanta significative presenze anche nella Gdo estera.

ReLife ha acquisito i suoi nuovi brand da Cuki Cofresco, gruppo presente sul mercato con i marchi Cuki e Domopak e con altri prodotti dell'home storage e della nettezza.

Tutto nasce nel 2008, anno in cui Cuki crea il marchio Domopak Living. Dieci anni dopo, la divisione storage di Cuki diventa una società autonoma, denominata DomoLiving. Contestualmente, il 100% di Cuki viene acquisito dal gruppo tedesco Melitta, riveditore di caffè, filtri e caffettiere.

18 anni dopo l l'acquisizione di DomoLiving da parte del gruppo ReLife, si legge in una nota aziendale, "consente sinergie industriali concrete e trasversali, rafforza la filiera del riciclo della plastica post-consumo flessibile, dove il Gruppo è presente con la Divisione Plastic Packaging, nonché della plastica rigida e della carta, con le Divisioni Recycling, Paper Mill e Paper Packaging, consolidando la posizione di ReLife come player integrato lungo tutta la catena del valore, unico nel suo genere".

ReLife, dunque, riporta in mani italiane marchi storici, accelerando la propria verticalizzazione di filiera, in linea con gli obiettivi europei di circolarità.