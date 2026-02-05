Qsrp (Burger King): Kevin Derycke è il nuovo amministratore delegato

Qsrp, piattaforma paneuropea multibrand di ristorazione veloce (Burger King, Quick, O’Tacos, Dunkin, Chopstix), annuncia una svolta nella propria leadership esecutiva mentre l’azienda si prepara a entrare nella prossima fase di crescita e sviluppo. Dopo nove anni sotto la guida di Alessandro Preda e della visione di lungo termine di Kharis Capital, Qsrp ha nominato Kevin Derycke come nuovo amministratore delegato, a partire dal 1° aprile 2026.

Derycke, che recentemente ha ricoperto il ruolo di Group Chief Operating Officer, porta con sé una "esperienza operativa, qualità di leadership solide e una profonda conoscenza della cultura, dei marchi e delle persone di Qsrp", si legge in una nota aziendale. "Avendo contribuito in modo determinante alla costruzione e scalata della piattaforma insieme ad Alessandro e Kharis Capital, Kevin è nella posizione ideale per guidare Qsrp nella nuova fase di sviluppo con continuità, energia e una chiara attenzione all’esecuzione".

“Sono onorato della fiducia che mi è stata accordata. Mentre Qsrp entra nella prossima fase, la nostra priorità è rimanere culturalmente e digitalmente rilevanti per la Generazione Z, continuando a essere significativi per tutte le generazioni, rafforzando i nostri marchi, elevando l’aspirazione al gusto e sfruttando tecnologia e IA per innovare costantemente”, commenta il nuovo amministratore delegato.

Preda concluderà il suo mandato come amministratore delegato il 31 marzo 2026. Grazie alla sua leadership e al suo spirito imprenditoriale, Qsrp è cresciuta organicamente e tramite acquisizioni, diventando un’organizzazione leader in più paesi e generando quasi 2 miliardi di euro di Sws annuali. Esprimendo soddisfazione per i risultati ottenuti nei suoi nove anni di mandato, Preda sottolinea: "Attraverso la strategia Food Streaming abbiamo posto le basi per capacità che permetteranno a Qsrp di affrontare il futuro con sicurezza”.

Per garantire una transizione senza soluzione di continuità, Preda continuerà a supportare Qsrp in un ruolo di consulenza strategica, collaborando strettamente con il team di leadership.

Qsrp è una piattaforma di ristorazione veloce che dispone di oltre 1300 punti vendita, quasi 5.000 dipendenti in Europa e un ampio portafoglio di partner in franchising. Il portafoglio prodotti comprende, tra gli altri: Burger King, Quick, Original French Tacos, Chopstix.