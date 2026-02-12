Cinven vuole Burger King Italia?

Qsrp, la piattaforma paneuropea multibrand di ristorazione veloce che comprende, tra l'altro, Burger King ha appena annunciato una svolta nella propria leadership esecutiva con la nomina di Kevin Derycke a nuovo amministratore delegato, a partire dal 1° aprile 2026, dichiarandosi pronta a entrare nella prossima fase di crescita e sviluppo (leggi notizia EFA News). Detto fatto, visto che in queste ore proprio Burger King sembra dover affrontare il possibile "assalto" di Cinven.

Il fondo britannico Cinven, che un anno fa ha ceduto Arcaplanet investendo in Fressnapf, sempre nel petfood (leggi notizia EFA News) pare abbia presentato un’offerta da 300 milioni di euro alla belga Kharis Capital, che insieme a Qsrp controlla il business italiano del marchio BK: l’obiettivo della mossa sarebbe quello di integrarla in Rbe, Restaurant brands Europe, il gruppo che gestisce le attività di Burger King, Popeyes e Tim Horton's in Spagna e Portogallo e di cui il fondo controlla il 70%.

Secondo il sito spagnolo specializzato Expansion che ha pubblicato l'indiscrezione, l’obiettivo di RBE con l’acquisizione delle attività di Burger King in Italia è quello di replicare il modello applicato con successo dall’azienda in Spagna, dove Burger King conta 1.000 ristoranti, e in Portogallo, con oltre 200 sedi. Il business italiano di Burger King è meno sviluppato rispetto alla Spagna e si concentra in un Paese con una popolazione più numerosa, dove sono presenti oltre 300 ristoranti a marchio (100 proprietari e 200 affiliati), grazie al suo potenziale.