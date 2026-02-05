La Pettegola, il vermentino di Cantine Banfi si rifà alla Belle Epoque

Porta la firma di Gio Quasirosso "La Pettegola Limited Edition 2026", nona edizione del progetto che unisce vino e illustrazioni d'autore. Nell'etichetta del Vermentino di Cantine Banfi, una delle aziende più famose con sede a Montalcino, in provincia di Siena, sono rappresentate due figure femminili che condividono confidenze in un giardino magico e incantato: una donna vestita da uccellino sussurra all’orecchio dell’amica, dando vita al pettegolezzo più autentico. Motivi floreali e decorazioni Art Nouveau evocano l’eleganza della Belle Époque, rispecchiando in pieno lo stile intimo, emotivo e delicato dell’artista, tutti tratti che riscontriamo nel vermentino Banfi.

“Sono sempre stato un bambino molto credulone - sottolinea Gio Quasirosso - Da piccolo mia madre mi lasciava spesso da mia zia, che aveva un salone di parrucchieri. In quel luogo un po’ magico sentivo spesso le clienti dire: 'un uccellino mi ha detto…', e io immaginavo davvero l’esistenza di un uccellino messaggero. Quando scoprii che in realtà si trattava di persone, rimasi profondamente deluso. È proprio da quella delusione che nasce l’etichetta di La Pettegola. Il costume della ragazza-uccello è ispirato a quello della protagonista femminile di Moonrise Kingdom di Wes Anderson”.

Così l’artista presenta l’etichetta d’autore che ha disegnato per la nona edizione limitata di La Pettegola. Dopo gli studi presso l’Accademia di Belle Arti di Napoli, Giovanni Esposito, in arte Gio Quasirosso, inizia la sua carriera pubblicando su alcune riviste underground del panorama campano. Nel 2017 crea Quasirosso, una pagina Facebook di strip e illustrazioni che ottiene un notevole successo, affermandosi poi su Instagram. Dal 2019 al 2025 ha pubblicato sei graphic novel e la raccolta di illustrazioni Baci dal Cinema con Feltrinelli Comics.

Parallelamente partecipa a campagne di distribuzione cinematografica per film di registi come Guadagnino e Lanthimos, realizzando poster variant. Attualmente lavora come illustratore e content creator, collaborando con brand tra i quali Prada, Gucci, Apple, Disney, e con diverse case editrici in Italia e all’estero.

Le passate edizioni hanno visto la partecipazione di artisti come Elisa Seitzinger (2025), Emiliano Ponzi (2024), Noma Bar (2023), Van Orton (2022), Elena Salmistraro (2021), Riccardo Guasco (2020), Ale Giorgini (2019), Alessandro Baronciani (2018). Inoltre, con l’app Banfi Experience l’etichetta prende vita grazie alla Realtà Aumentata (Apple Store e Play Store), invitando alla scoperta dei dettagli nascosti di un vino che celebra arte, gusto e bellezza.