Eurozona, commercio al dettaglio in calo

A dicembre 2025, rispetto a novembre 2025, il volume del commercio al dettaglio destagionalizzato è diminuito dello 0,5% sia nell'area dell'euro che nell'UE, secondo le prime stime di Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione europea.



A novembre 2025, il volume del commercio al dettaglio è cresciuto dello 0,1% nell'area dell'euro e dello 0,2% nell'UE. A dicembre 2025, rispetto a dicembre 2024, l'indice delle vendite al dettaglio corretto per gli effetti di calendario è aumentato dell'1,3% nell'area dell'euro e dell'1,7% nell'UE. Il livello medio annuo del volume del commercio al dettaglio per il 2025, rispetto al 2024, è aumentato del 2,3% sia nell'area dell'euro che nell'UE.

Nell'area dell'euro, a dicembre 2025, rispetto a novembre 2025, il volume del commercio al dettaglio:



- è aumentato dello 0,1% per prodotti alimentari, bevande e tabacco,



- è diminuito dell'1,2% per i prodotti non alimentari (esclusi i carburanti per autotrazione),



- è rimasto stabile per i carburanti per autotrazione nei negozi specializzati.



Nell'UE, il volume del commercio al dettaglio:



- è diminuito dello 0,1% per prodotti alimentari, bevande e tabacco,



- è diminuito dello 0,9% per i prodotti non alimentari (esclusi i carburanti per autotrazione),



- è aumentato dello 0,1% per i carburanti per autotrazione nei negozi specializzati.



Tra gli Stati membri per i quali sono disponibili dati, le maggiori diminuzioni mensili del volume totale del commercio al dettaglio sono state registrate in Portogallo (-3,1%), Svezia (-1,9%) e Danimarca (-1,6%). Gli aumenti più elevati sono stati osservati in Lussemburgo (+7,0%), Slovacchia (+3,1%) e Croazia (+1,8%).



Nell'area dell'euro, a dicembre 2025, rispetto a dicembre 2024, il volume del commercio al dettaglio:



- è aumentato per prodotti alimentari, bevande e tabacco dell'1,2%,



- è aumentato per i prodotti non alimentari (escluso il carburante per autotrazione) dell'1,6%,



- è aumentato per i carburanti per autotrazione negli esercizi specializzati dello 0,9%.



Nell'UE, il volume del commercio al dettaglio:



- è aumentato per prodotti alimentari, bevande e tabacco dello 0,8%,



- è aumentato per i prodotti non alimentari (escluso il carburante per autotrazione) del 2%,



- è aumentato per i carburanti per autotrazione negli esercizi specializzati del 2,4%.



Tra gli Stati membri per i quali sono disponibili dati, i maggiori incrementi annui del volume totale del commercio al dettaglio sono stati registrati a Cipro (+8,2%), Bulgaria (+7,7%) e Lussemburgo (+6,2%). I cali maggiori sono stati osservati in Slovacchia (-5,1%), Romania (-2,1%) ed Estonia (-1,0%).



Per quanto riguarda l'Italia il volume del commercio al dettaglio è sceso dello 0,5% a dicembre 2025 rispetto al mese precedente (a novembre 2025 la variazione percentuale era del +0,3%). La variazione percentuale del volume del commercio al dettaglio rispetto all'anno precedente vede per il nostro Paese un -0,6% a dicembre 2025 (era +1,6% di novembre 2025). Gli indici destagionalizzati basati sugli effetti di calendario (anno base 2021) vedono l'Italia a 97,6 a dicembre 2025 rispetto a 98,1 di novembre 2025 mentre gli indici corretti per gli effetti di calendario (anno base 2021) riportano a dicembre 2025 un 118,7 rispetto al 100,7 di novembre 2025.