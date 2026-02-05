NewPrinces, buyback da oltre 1,1 milioni di euro

NewPrinces la società agroalimentare che fa capo ad Angelo Mastrolia, comunica di avere acquistato sul Mercato Telematico Azionario, nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie deliberata dall’Assemblea degli azionisti del 28 aprile 2025, nel periodo dal 1° gennaio al 31 gennaio 2026, 57.615 azioni ordinarie (pari allo 0,13% del capitale sociale) al prezzo unitario medio di Euro 19,35 per un controvalore complessivo di Euro 1.116.594,96.

A seguito degli acquisti e disposizioni finora effettuati, la società detiene 916.767 azioni proprie pari al 2,09% del capitale sociale ed al 1,48% in termini di diritto di voto.

Il Gruppo NewPrinces è un primario player multinazionale, multi-brand, multi-prodotto e multi-canale nel settore agroalimentare italiano ed europeo, con un portafoglio di oltre 30 marchi storici e riconosciuti a livello internazionale. Il Gruppo è leader in diverse categorie, tra cui pasta e prodotti da forno, latticini, pesce e alimenti in scatola, oli alimentari, piatti pronti e prodotti speciali come alimenti per la nutrizione infantile e per il benessere. Con una presenza consolidata in 4 mercati chiave e un export verso oltre 60 paesi, NewPrinces serve più di 30.000 clienti tra i più importanti retailer d'Europa.

Nel 2024, il Gruppo ha generato ricavi per 2,8 miliardi di euro, grazie a una forza lavoro di oltre 8.000 dipendenti e 31 stabilimenti distribuiti in Italia, Regno Unito, Germania, Francia, Polonia e Mauritius.