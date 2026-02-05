Nomine in Nestlé UK: c'è anche un italiano

Nestlé Regno Unito e Irlanda annuncia nuove nomine al vertice per il 2026. Si tratta di Katya Simmons, nominata Managing Director per il settore Caffè di Nestlé Regno Unito e Irlanda, di Martin Krohn nominato Responsabile Tecnico e di Produzione di Nestlé Regno Unito e Irlanda e dell'italiano Lorenzo Viganò nominato Amministratore Delegato di Nestlé Professional Regno Unito e Irlanda.



Lorenzo Viganò porta con sé una vasta esperienza nel mondo dell'Out of Home, essendo entrato in Nestlé Italia nel 2012 per guidare la divisione Nestlé Professional Super Premium Beverage. Nel 2013 è stato nominato BEO Nestlé Professional Italia e ha gestito con successo il turnaround aziendale, rimodellando il portafoglio dell'organizzazione. Nel 2015 è stato nominato Responsabile Bevande Nestlé Professional Europa. In questo ruolo ha trasformato il business Bevande in tutta Europa, lavorando attivamente alla definizione della strategia commerciale globale per il caffè. Nel 2023, Lorenzo è diventato Amministratore Delegato Nestlé Professional Turchia, facendo crescere rapidamente l'azienda fino a diventare il decimo mercato Nestlé Professional per dimensioni.



Parlando del suo nuovo ruolo, Lorenzo Viganò ha dichiarato: "È un piacere e un onore guidare Nestlé Professional in un momento così entusiasmante. Mentre entriamo nel nuovo anno, sono entusiasta delle opportunità che ci attendono e mi impegno a supportare i nostri clienti nei settori dell'ospitalità e della ristorazione. Insieme, continueremo a offrire prodotti e servizi eccezionali, guidati dalla nostra attenzione all'eccellenza, alla sostenibilità e all'innovazione".



La carriera di Katya Simmons è iniziata in Nestlé Russia nel 2002, dove ha ricoperto diversi incarichi nelle aree Vendite e CDT Confectionery, prima di passare al Marketing nel 2010. Katya ha registrato una forte crescita della quota di mercato e un'inversione di tendenza della redditività, prima di diventare Managing Director di Nestlé Professional Russia ed Eurasia nel 2015. Sotto la sua guida, l'azienda ha costantemente registrato una forte crescita e nuove acquisizioni commerciali. Nel 2017 si è trasferita nel Regno Unito, diventando Business Effectiveness Manager presso Nestlé Professional Regno Unito e Irlanda. Nel 2018 è diventata Managing Director di Nestlé Professional Regno Unito e Irlanda, posizione che ha ricoperto per oltre sette anni.



Martin Krohn infine avrà la responsabilità diretta degli stabilimenti di caffè, dolciumi e alimenti, tra cui Mindful Chef e Simply Cook Operations. è entrato in Nestlé nel 2005 e ha ricoperto diverse posizioni in ambito Industrial Performance e Produzione in Germania, tra cui gli stabilimenti di Amburgo e Schwerin. Nel 2013 ha assunto il ruolo di Factory Manager presso lo stabilimento dolciario di Sofia, in Bulgaria. Al suo ritorno in Germania nel 2017, ha ricoperto il ruolo di Manufacturing Excellence Manager per il mercato tedesco, guidando il team Performance Improvement. Da aprile 2021, Krohn ha guidato la produzione di dolciumi della Zona Europea per il Cluster KitKat e Wafer.