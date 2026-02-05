Velier debutta a Beer&Food Attraction
Dal 15 al 17 febbraio in Fiera a Rimini l'importatore e distributore di premium spirits
Dal 15 al 17 febbraio Velier, il distributore di rum premium e altri spirit guidato da Luca Gargano con sede a Genova, sarà al Beer & Food Attraction per ribadire il suo ruolo di player primario come importatore e distributore di premium spirits sul mercato italiano. La postazione del brand è in fiera allo stand D4/015 e D4/016.
Nello spazio Velier prenderà vita il Main Bar: presenteremo le novità del catalogo, i brand più di tendenza e una drink list di perfect serve.
A completare il villaggio Velier, una Taberna Mexicana con tutti i distillati a base di agave, e gli stand di 6 brand da noi rappresentati: Fever Tree, Contrattino, Monin, Tito's, T+, Fireball.
