Il vino di Camigliano punta sulla comunicazione

Camigliano, azienda vitivinicola attiva nel territorio di Montalcino, ha scelto Barabino & Partners come advisor per la comunicazione. L’azienda, guidata dalla famiglia Ghezzi, è stata acquistata nel 1957 da Walter e dalla fine degli anni ‘80 è stata gestita dal figlio Gualtiero con la moglie Laura. Oggi Gualtiero Ghezzi è coadiuvato dalle figlie Silvia e Isabella, insieme alla quarta generazione rappresentata dai suoi nipoti.

La frazione di Montalcino, Camigliano, da cui prende il nome l’azienda, rappresenta un unicum per la sua conformazione. Si tratta di un borgo che vive insieme ai suoi vigneti. Le vigne circondano il paese e la tenuta presiede al centro, creando un'unica anima condivisa fra villaggio e azienda. Qui il vino non nasce solo dalla terra, ma dal legame profondo tra famiglia, comunità e tradizione. Le vigne, posizionate tutt’intorno al paese, producono circa 330.000 bottiglie tutte con Certificazione Biologica.

La quasi totalità della produzione è rappresentata dal Brunello di Montalcino DOCG, premiato quest’anno dal prestigioso Wine Spectator come primo Brunello nella top 100 dei vini italiani più prestigiosi (5° tra tutti i vini italiani). Non mancano il Rosso di Montalcino DOC e Toscana IGT. Completano poi la produzione vinicola anche bianchi come il Vermentino e un Rosè. Di Camigliano è poi un Olio DOP Bio, il miele e la Grappa da vigneti di Brunello. Gli ettari coltivati sono più di 90 ma la tenuta ne conta oltre 500 tra bosco, orto e terreni vari.

L’obiettivo condiviso con Barabino & Partners è quello di garantire una strategia di comunicazione integrata, costante e in linea con l’identità, la visione e la storia dell’azienda.