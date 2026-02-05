Fieragricola, altopiano della Lessinia protagonista

“Grazie a un prestigioso parterre di ospiti qualificati e grazie soprattutto alla massiccia presenza di numerosi agricoltori e allevatori veneti, abbiamo avuto modo di confrontarci sulle numerose peculiarità che nel bene e nel male caratterizzano l’agricoltura del territorio”. Così il presidente della Copagri Tommaso Battista a margine della seconda giornata di lavori nello spazio espositivo della Confederazione a Fieragricola.

Di particolare rilevanza è stato il partecipato convegno svoltosi in mattinata, alla presenza del sottosegretario all’agricoltura Patrizio La Pietra, del direttore generale del Ministero della Salute Giovanni Filippini, della direttrice generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie Antonia Ricci, dell’assessore regionale all’agricoltura Dario Bond e del presidente della Copagri Battista, durante il quale è stata analizzata la situazione del comparto avicolo alla luce della drammatica emergenza aviaria che sta flagellando il settore.

Nel pomeriggio spazio alle eccellenze agroalimentari della Lessinia, stupendo altopiano situato prevalentemente in provincia di Verona e parzialmente nelle province di Vicenza e Trento che vanta un patrimonio unico di risorse naturali e culturali che si basa su una incredibile biodiversità genetica; la valorizzazione di questo inestimabile patrimonio attraverso lo strumento delle Comunità del cibo è stato al centro di un partecipato confronto al quale hanno portato il loro contributo, tra gli altri, il sottosegretario La Pietra, la consigliera della Regione Veneto Claudia Barbera, il docente dell’Università degli studi di Verona Giuseppe Nocella e il presidente della Copagri Veneto Carlo Giulietti.

Le attività nello spazio espositivo della Confederazione, situato nel padiglione 3 stand C4 e visitato da diversi rappresentanti delle istituzioni e del mondo agricolo, fra cui il presidente della Commissione Agricoltura del Senato Luca De Carlo e il presidente del CREA Andrea Rocchi, proseguiranno anche nei prossimi giorni, grazie a un ricco calendario di iniziative dedicate ad analizzare le innumerevoli ricadute dell’innovazione applicata al Primario.