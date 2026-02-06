Mondelez, ricavi in crescita grazie all'aumento del prezzi

Mondelez ha chiuso l'anno fiscale 2025 ricavi netti aumentati del 5,8% grazie alla crescita organica dei ricavi netti del 4,3%, all'incremento dei ricavi netti derivanti dall'acquisizione di Evirth e a voci valutarie favorevoli. La crescita organica dei ricavi netti, sottolinea il comunicato ufficiale, "è stata trainata dall'aumento dei prezzi netti, parzialmente compensata da un andamento sfavorevole di volume/mix".



Il Volume/Mix si è attestato a -3,7%. L'utile per azione diluito dell'anno fiscale 2025 è sceso del -44,7% a 1,89 dollari, l'utile per azione rettificato1 dell'anno fiscale 2025 è stato di 2,92 dollari, in calo del -14,6% a cambi costanti.



L'utile lordo è diminuito di 3,322 miliardi di dollari, mentre il margine di utile lordo è diminuito di 1.070 punti base al 28,4%, "principalmente a causa di una variazione sfavorevole anno su anno degli impatti mark-to-market derivanti da derivati su materie prime e valute estere e di una diminuzione del margine di utile lordo rettificato". L'utile lordo rettificato è diminuito di 1,565 miliardi di dollari a valuta costante e il margine di utile lordo rettificato è diminuito di 580 punti base al 32%, "principalmente a causa dei maggiori costi delle materie prime e di un mix di prodotti sfavorevole, parzialmente compensati da prezzi più elevati e minori costi di produzione dovuti alla produttività".



La liquidità generata dalle attività operative dell'anno fiscale 2025 è stata di 4,5 miliardi di dollari Il flusso di cassa libero è stato di 3,2 miliardi di dollari: il rimborso del capitale agli azionisti dell'anno fiscale 2025 è stato di 4,9 miliardi di dollari.



Nel qurto trimestre i ricavi netti sono aumentati del 9,3% grazie alla crescita organica del fatturato netto del 5,1%, a voci valutarie favorevoli e all'incremento dei ricavi netti derivanti dall'acquisizione di Evirth. "La crescita organica del fatturato netto è stata trainata da un aumento dei prezzi netti, parzialmente compensato da un andamento sfavorevole di volume/mix".



Sempre nel trimestre, l'utile lordo è diminuito di 755 milioni di dollari, mentre il margine di utile lordo è diminuito di 1.040 punti base al 28,2%, principalmente a causa di una variazione sfavorevole anno su anno degli impatti mark-to-market derivanti da derivati su materie prime e valute estere e di una diminuzione del margine dell'utile lordo rettificato.



L'utile lordo rettificato è aumentato di 48 milioni di dollari a cambi costanti e il margine dell'utile lordo rettificato è diminuito di 100 punti base al 30,5%, "principalmente a causa dell'aumento dei costi delle materie prime e di un mix di prodotti sfavorevole, parzialmente compensato da un aumento dei prezzi e da minori costi di produzione dovuti alla produttività".



Nel trimestre l'utile operativo è diminuito di 659 milioni di dollari e il margine dell'utile operativo è stato del 9,1%, in calo di 770 punti base, dovuto principalmente a una variazione sfavorevole anno su anno negli impatti mark-to-market dei derivati su materie prime e valute estere e a una variazione sfavorevole anno su anno nelle voci relative alle acquisizioni, parzialmente compensati da un margine di utile operativo rettificato più elevato e da minori oneri di ristrutturazione.



L'utile operativo rettificato è aumentato di 212 milioni di dollari a valuta costante, mentre il margine di utile operativo rettificato è aumentato di 190 punti base all'11,9%, trainato principalmente da prezzi netti più elevati, minori costi di pubblicità e promozione al consumatore, minori costi di produzione guidati dalla produttività e minori costi generali, parzialmente compensati da una maggiore inflazione dei costi di input e da un mix di prodotti sfavorevole.



"Abbiamo conseguito solidi risultati di fatturato, generato un solido flusso di cassa e restituito una significativa quota di liquidità agli azionisti in un contesto dinamico e impegnativo per il 2025 - ha dichiarato Dirk Van de Put, presidente e amministratore delegato - Sebbene le difficoltà senza precedenti legate ai costi del cacao abbiano influito sulla nostra redditività, i nostri team sono rimasti concentrati su ciò che possono controllare per posizionarci al meglio per una crescita sostenibile e redditizia".



"Con l'inizio del 2026 -aggiunge van de Put - stiamo attuando piani chiari per creare valore pluriennale per gli azionisti attraverso volumi migliorati, investimenti nei marchi, risparmi strutturali sui costi e un'allocazione disciplinata del capitale, insieme alla stabilizzazione dei costi del cacao. Siamo convinti che la nostra presenza sui mercati, insieme alla nostra consolidata presenza di marchi iconici, alle ampie capacità di accesso al mercato e alla solidità della nostra supply chain, ci offriranno vantaggi fondamentali negli anni a venire".



Pe rquanto riguarda le preivisioni per il 2026, Mondelēz International prevede una crescita organica del fatturato netto compresa tra uno stabile e il 2% e una crescita dell'utile per azione rettificato compresa tra uno stabile e il 5% a cambi costanti. L'azienda prevede inoltre un flusso di cassa libero per il 2026 di circa 3 miliardi di dollari e "stima attualmente che la conversione di valuta aumenterebbe la crescita del fatturato netto del 2026 di circa il 2,0%3 e l'utile per azione rettificato di 0,063 dollari".