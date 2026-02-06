Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Amazon crolla in Borsa per colpa dell'intelligenza artificiale
Per colpa dei 200 miliardi necessari per l'AI. Timori anche per i licenziamenti
Crolla in Borsa a Wall Street il titolo Amazon che viaggia pesante,mente negativo e perde l'8,9%. La colpa è soprattutto dell'annuncio di investimenti per 200 miliardi di dollari nel 2026 e dell'accelerazione sulla spesa per i progetti legati all'intelligenza artificiale. Gli analisti si aspettavano investimenti per 150 miliardi, dopo i 130 miliardi dello scorso anno. La massa di investimenti preoccupa...
Fc - 57316
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency