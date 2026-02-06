Do you want to access to this and other private contents?
Coca Cola interrompe la produzione di "surgelati"
Niente più bevande ghiacciate dal primo semestre 2026: punta sulla versione della bibita a base di zucchero di canna
Coca Cola ha annunciato che interromperà la produzione dei suoi surgelati, inclusa la linea Minute Maid, nei mercati di Stati Uniti e Canada. In questo caso per "prodotti surgelati" si intendono bevande ghiacciate, generalmente di consistenza cremosa o a granita, che ripropongono i gusti iconici dell'azienda: come, ad esempio, Coca Cola, Coke Zero, Fanta o Minute Maid, appunto, ma in versione congelata....
