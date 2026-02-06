It does not receive public funding
CLARA MOSCHINI

Franciacorta: crescono mercati esteri

Lieve calo delle vendite complessive, boom nei Paesi Bassi, bene gli Usa

Il Consorzio Franciacorta chiude il 2025 con un lieve calo (-1%) delle vendite a volume (18,9 milioni di bottiglie) sull'anno precedente. Il prezzo di vendita è rimasto stabile a 24,45 euro a bottiglia.L'export copre il 13% del volume d'affari, con la Svizzera in testa (22% del totale) e in crescita (+8%). In ascesa anche i mercati di Paesi Bassi (+37,7%), Giappone (+22,4%), Belgio (+15,4%), Usa (+1,7%)...

