Franciacorta: crescono mercati esteri
Lieve calo delle vendite complessive, boom nei Paesi Bassi, bene gli Usa
Il Consorzio Franciacorta chiude il 2025 con un lieve calo (-1%) delle vendite a volume (18,9 milioni di bottiglie) sull'anno precedente. Il prezzo di vendita è rimasto stabile a 24,45 euro a bottiglia.L'export copre il 13% del volume d'affari, con la Svizzera in testa (22% del totale) e in crescita (+8%). In ascesa anche i mercati di Paesi Bassi (+37,7%), Giappone (+22,4%), Belgio (+15,4%), Usa (+1,7%)...
EFA News - European Food Agency
