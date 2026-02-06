Commodities: ribassi per nocciole e caffè

La quotazione della nocciola sgusciata turca, dopo aver toccato valori record ad oltre 18.000 $/t a fine settembre, ha registrato una correzione a ribasso del 26%, tornando su livelli inferiori a 14.000 $/t.

Secondo le analisi di Areté, la flessione delle quotazioni osservata negli ultimi mesi è riconducibile ai segnali di rallentamento della domanda, frenata dai valori eccezionalmente elevati raggiunti dal mercato. Come mostrano i dati sull'export dalla Turchia, da settembre 2025 a gennaio 2026, le esportazioni sono calate del 51% rispetto allo stesso periodo della scorsa campagna, attestandosi sul livello più basso almeno dalla campagna 2011/12.

Sebbene si possa imputare il ritmo sottotono delle esportazioni al minor livello di offerta, si segnala come i volumi spediti rappresentino circa il 24% dell'offerta totale 2025/26 stimata, una quota ben inferiore rispetto alla media per il periodo delle cinque campagne precedenti (36%) - il che evidenzia un rallentamento della domanda -.Tuttavia, nonostante il ridimensionamento, i prezzi restano ancorati su livelli storicamente elevati (gennaio 2026 +68% vs. gennaio 2025) sostenuti da uno scenario di offerta limitata, anche sotto il profilo qualitativo, dopo il deludente raccolto turco 2025/26 stimato a circa 500.000 t (-36% vs. 2024/25).

Negli ultimi dieci giorni i prezzi del caffè hanno registrato marcati ribassi, allontanandosi dai picchi record toccati nel 2025. Sul mercato finanziario The Ice, le quotazioni della varietà arabica e della varietà robusta hanno segnato rispettivamente un -16% e -11% toccando i minimi da agosto 2025. Le aspettative di un rimbalzo dell’offerta 2026 in Brasile (area chiave di produzione ed esportazione) hanno favorito una fase di ipervenduto. Conab (Companhia Nacional de Abastecimento) ha infatti pubblicato le prime previsioni sulla produzione brasiliana di caffè per la campagna 2026/27: 66,19 milioni di sacchi, +17% vs. 2025/26; un aumento in linea con le anticipazioni Areté.