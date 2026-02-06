Do you want to access to this and other private contents?
Ortofrutta made in Italy in guardia da clima e geopolitica
In chiusura di Fruit Logistica si tirano le somme: occhio a manodopera ed effetti del clima
Si chiude oggi a Berlino Fruit Logistica, la fiera in cui l’ortofrutta di tutto il mondo si dà appuntamento per la tre-giorni di business dedicata in particolare alle innovazioni di processo e di prodotto e al rafforzamento degli scambi commerciali internazionali. Il sipario cala su un’edizione dinamica, benché il gelo abbia fatto cancellare numerosi voli su Berlino e influito sul numero delle prese...
EFA News - European Food Agency
