Dal Monferrato a Parigi andata e ritorno:

Quaglia, l’Antica Distilleria di Castelnuovo Don Bosco, è orgogliosa di portare il suo savoir faire sabaudo all’edizione di Wine Paris 2026. Dal 9 all’11 febbraio 2026 si aprono le porte del Paris Expo Porte de Versailles per dare inizio alla tre giorni di Wine Paris, l’atteso appuntamento internazionale dedicato a vino e spirits.

Dopo avere recentemente conquistato la scena internazionale del Bar Convent di Berlino con le sue referenze premiate, i restyling di gamma e uno spazio esperienziale dedicato al mondo delle botaniche è adesso l’ora di Parigi. La storica distilleria piemontese per la prima volta in questa cornice si racconta fra ricette esclusive, territorio e novità nello spazio Hall 2.2 stand H088: qui accoglierà acquirenti, importatori, professionisti, distributori accomunati dal fil rouge della curiosità e dell’attitudine al bere di qualità, peculiarità che per tradizione e innovazione si ritrovano negli spirits Quaglia.



Dopo i sei riconoscimenti ottenuti quest’anno alla International Wine & Spirit Competition (tra cui due medaglie d’oro “Outstanding” per i liquori alla Camomilla e al Rabarbaro della iconica linea Vintage con punteggio record di 98/100) Quaglia si presenta al Wine Paris con una proposta che unisce tradizione e creatività, qualità e design. A Parigi professionisti e operatori di tutte le nazionalità potranno trovare nello spazio Quaglia una gamma completa di proposte e una vetrina delle referenze premiate e dei prodotti come Camomilla, Nocciola e Rabarbaro, accanto a prodotti oggetto di restyling come i Classici Italiani (Amaretto, Limoncello, Sambuca).

“Siamo curiosi di conoscere il pubblico del Wine Paris e raccontare attraverso gli spirits che curiamo durante tutto il percorso, dalla creazione delle ricette, alla sperimentazione alla produzione, la nostra expertise che dal 1890 si rinnova costantemente - commenta Carlo Quaglia, mastro distillatore e quarta generazione al timone dell’azienda - Siamo profondamente legati alle nostre radici piemontesi, ma abbiamo lo sguardo proiettato oltre i confini e al futuro”.

“Ci piace pensare che nei nostri prodotti si ritrovino l’anima del monferrato e della nostra azienda - aggiunge il patron - Qui a Parigi siamo pronti a confrontarci e raccontare il dietro le quinte della nostra produzione dalle filiere alle botaniche passando per creatività e innovazione e dei valori quali il tempo che per noi è il vero ingrediente segreto”.



Lo spazio espositivo Quaglia è realizzato per interagire e coinvolgere il pubblico grazie al corner dedicato all’universo delle botaniche: i visitatori saranno accolti e coinvolti in un'esperienza diretta di assaggi e degustazioni guidate. Tra i prodotti novità che si potranno scoprire c’è il nuovissimo Vermouth, il primo firmato Quaglia e in perfetta sintonia con l’atmosfera parigina.



Oggi la vocazione internazionale di Quaglia si riflette nell’essere presente in oltre 50 mercati esteri. Un percorso strategico e ben ponderato che dal 2025 ha visto aprirsi nuove rotte commerciali in Ungheria, Costa d’Avorio e Singapore, con ulteriori sviluppi previsti in America Centrale e Sud-Est asiatico. Questa vocazione continua ad essere supportata per crescere ancora all’insegna del Made in Italy e del saper fare artigiano che dal 1890 non ha mai smesso di eccellere.





