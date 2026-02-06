Ieg: BBTtech Expo, anima tecnologica di Beer&Food Attraction

BBTech Expo sarà anche quest'anno "l’anima tecnologica" di Beer&Food Attraction, l’appuntamento di riferimento per la beverage e bar industry, organizzato da Italian Exhibition Group (IEG) in programma dal 15 al 17 febbraio 2026 alla Fiera di Rimini.

BBTech, giunta all’8ª edizione, propone una vetrina espositiva per professionisti e addetti ai lavori: le aree principali comprendono tecnologie di produzione, filling & packaging, materie prime, con focus su luppolo, malto, lieviti e acqua, e servizi per la produzione, offrendo una panoramica completa delle soluzioni più avanzate per l’industria brassicola e del beverage, dai processi produttivi più all’avanguardia a quelli di confezionamento.



In questo senso BBTech Expo si conferma un "format fieristico innovativo e un hub professionale per far crescere la cultura tecnologica nel mondo brassicolo, offrendo opportunità di business", networking e formazione grazie a incontri e sessioni realizzate con università, consorzi e associazioni del settore.

Tra gli appuntamenti formativi di alto livello, spiccano la 15ª edizione dell’International Horeca Meeting di Italgrob e gli eventi organizzati nella Beer&Tech Arena, cuore pulsante di Beer&Food Attraction dove cultura birraria e innovazione tecnologica si incontrano.

Importante sarà anche la 4ª edizione di Italian Craft Beer Conference, organizzata da Unionbirrai che offre momenti di approfondimento sulle tecniche di produzione birraria, nuove tecnologie, materie prime, strumentazioni e tendenze del mercato della birra artigianale.

Affiancando l’ampia esposizione di birre e la novità 2026 di Mixology Attraction, l’evento completa il panorama di business, networking e formazione, rafforzando Beer&Food Attraction come punto di riferimento per la beverage industry.