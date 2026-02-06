Zootecnia. La Pietra (Masaf): "Serve programmazione"

Per la zootecnia "serve una programmazione". Lo ha ribadito Patrizio La Pietra, sottosegretario Masaf, a margine degli stati generali della zootecnia in corso a Fieragricola. “La zootecnia è un settore estremamente importante per tutto l’agroalimentare italiano", ha detto il sottosegretario, "non a caso rappresenta quasi da solo solo l’8% del PIL dell’agroalimentare. su questa poi si basano tanti prodotti d’eccellenza che vengono esportati nel mondo, ma è chiaro che è un settore che va rimesso in linea".

La Pietra ha ricordato che "come Governo abbiamo messo 1 miliardo a disposizione per i contratti di filiera. In agricoltura, sui due miliardi iniziali, che abbiamo già predisposto e affidato, circa un miliardo va alla zootecnia, un aspetto davvero importante". A ciò, si aggiungono le risorse per la "linea Vacca-Vitello" messe a disposizione nel ColtivaItalia "per rendere il comparto soprattutto nell’aspetto bovino, indipendente sempre di più dalle importazioni, quindi rafforzare la filiale. Questo è il compito che ci siamo dati come Governo insieme al ministro Lollobrigida”.



