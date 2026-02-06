Vino: Spagna scommette sull'export

L'apertura di nuovi mercati offre opportunità ai vini spagnoli. A sottolinearlo è stato il ministro iberico dell'Agricoltura, della Pesca e dell'Alimentazione Luis Planas, con riferimento ai recenti accordi commerciali dell'Unione Europea con Mercosur. Il ministro ha trasmesso questo messaggio ai membri della Conferenza Spagnola dei Consigli Regolatori del Vino (Cecrv), che attualmente comprende 58 denominazioni di origine protetta, durante un incontro incentrato sulle opportunità di promozione internazionale per il settore vinicolo.

Secondo Planas, "per massimizzare questo potenziale, è necessario procedere verso una strategia di promozione internazionale, basata su campagne strutturate e pluriennali sotto l'egida di Spain Food Nation", che rafforzerà la visibilità dei prodotti spagnoli e supporterà le aziende nell'adattamento ai requisiti normativi di ciascun mercato.

A tal fine, dal 2020, il ministero e l'Icex (istituto per il commercio estero spagnolo) hanno sviluppato accordi di collaborazione. L'ultimo, in vigore fino a settembre di quest'anno, ha un budget di oltre 8,4 milioni di euro. In questo quadro, è attualmente in fase di elaborazione un nuovo accordo per il biennio 2026-2027. Ogni edizione di questi accordi viene adattata alle tendenze dei consumatori e alle caratteristiche specifiche dei mercati di esportazione internazionali più rilevanti.

Attualmente, la Spagna esporta vino per un valore di 3 miliardi di euro, "ma c'è margine per aumentare significativamente questa cifra, come già accaduto in altri settori agroalimentari", ha sottolineato Planas.

L'incontro ha anche affrontato il contenuto del Piano Internazionale per la Gastronomia Spagnola, al cui sviluppo il settore ha partecipato attivamente. Questo piano, che sarà presentato lunedì prossimo, 9 febbraio, mira a rafforzare la proiezione internazionale della gastronomia spagnola come motore culturale, economico e sociale, evidenziando il legame tra vino, gastronomia e turismo. In questo contesto, Planas ha sottolineato il ruolo del vino come elemento essenziale dell'identità e della cultura culinaria spagnola, "capace di offrire esperienze che collegano il consumatore al territorio, alla tradizione e all'innovazione del settore".