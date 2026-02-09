Pellegrini si aggiudica gara Consip per i buoni pasto

Il gruppo Pellegrini, società fondata da Ernesto Pellegrini e oggi guidato dalla figlia Valentina, presidente e amministratore delegato, ha vinto la gara Consip 'BP11' per i buoni pasto dedicati alla Pubblica amministrazione. L'aggiudicazione è avvenuta per 600 milioni di euro in due anni, il massimo consentito dal regolamento.

Il risultato è stato conseguito grazie al miglior progetto tecnico, valutato come il migliore tra tutti i partecipanti e premiato per l'innovazione delle soluzioni proposte: dal miglioramento della user experience e dei servizi digitali, alla possibilità di utilizzare la card anche come prepagata, fino al continuo lavoro di relazione con i gestori di terminali.

“Un risultato che conferma la capacità dell’azienda di coniugare innovazione, qualità e attenzione alle persone - spiehga in una nota Valentina Pellegrini - consolidando la leadership nel mercato dei buoni pasto per la Pubblica Amministrazione e il proprio posizionamento di Welfare Company. A tal proposito, siamo particolarmente contenti che Consip abbia valorizzato le tante attività che la Pellegrini svolge in favore delle persone e del territorio in cui opera, oltre alle numerose iniziative a sfondo sociale".

"In particolare - prosegue la nota - ci fa piacere citare il ‘Buono Pasto Amici del Pellegrino’, ideato in occasione del Giubileo 2025 per offrire ai pellegrini in visita a Roma un’ospitalità autentica e alla portata di tutti, e la nostra Fondazione Ernesto Pellegrini onlus, che da oltre 10 anni assicura alla città di Milano il proprio sostegno verso le nuove povertà grazie, in particolare, al suo ristorante solidale Ruben”.