Pellegrini si aggiudica gara Consip per i buoni pasto
Boccone da 600 milioni di euro al "miglior progetto" per l'innovazione delle soluzioni proposte
Il gruppo Pellegrini, società fondata da Ernesto Pellegrini e oggi guidato dalla figlia Valentina, presidente e amministratore delegato, ha vinto la gara Consip 'BP11' per i buoni pasto dedicati alla Pubblica amministrazione. L'aggiudicazione è avvenuta per 600 milioni di euro in due anni, il massimo consentito dal regolamento.
Il risultato è stato conseguito grazie al miglior progetto tecnico, valutato come il migliore tra tutti i partecipanti e premiato per l'innovazione delle soluzioni proposte: dal miglioramento della user experience e dei servizi digitali, alla possibilità di utilizzare la card anche come prepagata, fino al continuo lavoro di relazione con i gestori di terminali.
“Un risultato che conferma la capacità dell’azienda di coniugare innovazione, qualità e attenzione alle persone - spiehga in una nota Valentina Pellegrini - consolidando la leadership nel mercato dei buoni pasto per la Pubblica Amministrazione e il proprio posizionamento di Welfare Company. A tal proposito, siamo particolarmente contenti che Consip abbia valorizzato le tante attività che la Pellegrini svolge in favore delle persone e del territorio in cui opera, oltre alle numerose iniziative a sfondo sociale".
"In particolare - prosegue la nota - ci fa piacere citare il ‘Buono Pasto Amici del Pellegrino’, ideato in occasione del Giubileo 2025 per offrire ai pellegrini in visita a Roma un’ospitalità autentica e alla portata di tutti, e la nostra Fondazione Ernesto Pellegrini onlus, che da oltre 10 anni assicura alla città di Milano il proprio sostegno verso le nuove povertà grazie, in particolare, al suo ristorante solidale Ruben”.
EFA News - European Food Agency