Masaf proroga la scadenza dei contratti di filiera in Sardegna

È stata concessa la proroga del termine per il deposito dei progetti esecutivi relativi ai programmi di filiera capofilati in Sardegna, ammessi a valere sul V Bando dei Contratti di Filiera. Il ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha accolto la richiesta avanzata dalla Regione Sardegna, fissando la nuova scadenza al 16 febbraio 2026, alle 12, in luogo dell’originario termine dell’8 febbraio.

“Esprimo soddisfazione per il riscontro positivo - dichiara l’assessore regionale all'agricoltura Francesco Agus - La proroga concessa dal ministero rappresenta una risposta concreta a una richiesta motivata e responsabile, avanzata per tenere conto delle reali difficoltà vissute dalle imprese in una fase emergenziale. È un segnale di attenzione verso un comparto strategico per l’economia sarda”.

La proroga era stata richiesta dall’assessore con una nota inviata lo scorso 31 gennaio al ministro Francesco Lollobrigida, alla luce delle straordinarie condizioni meteorologiche che hanno colpito la Sardegna nelle ultime settimane e delle gravi difficoltà affrontate da molte imprese agricole a seguito del ciclone Harry.

Come già evidenziato, i programmi di filiera coinvolgono circa 800 aziende agricole distribuite su tutto il territorio regionale, per un valore complessivo degli investimenti stimato in circa 250 milioni di euro, destinati al rafforzamento delle filiere produttive, all’innovazione dei processi, alla modernizzazione delle strutture aziendali e alla crescita sostenibile del comparto agroalimentare sardo.

“Questa decisione - conclude Agus - consente alle aziende coinvolte di completare gli adempimenti necessari in condizioni di maggiore normalità operativa. Le politiche di filiera, sostenute con programmi nazionali e regionali, sono al centro della nostra azione politica e degli obiettivi che l’Assessorato dell’Agricoltura sardo si sta prefiggendo”.